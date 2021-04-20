Присяжные завершили первый день обсуждений по делу об убийстве Флойда
04:59 20.04.2021 (обновлено: 05:00 20.04.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрощание с погибшим при задержании афроамериканцем Джорджем Флойдом в Северном центральном университете в Миннеаполисе
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Присяжные завершили первый день совещаний по делу об убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда прошлой весной, не достигнув единого мнения в ходе обсуждений в понедельник, сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что обсуждения в первый день продолжались не менее четырех часов. Присяжных изолируют от других участников процесса, они проведут ночь в гостинице перед возобновлением обсуждений во вторник.
Ранее стало известно, что присяжные удалились на совещание для обсуждения вердикта по делу об убийстве Флойда.
Бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве Флойда при задержании. Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс, в США по всей стране прошли протесты против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения. В конце марта в Миннеаполисе начался суд над Шовином.
Ранее главный судмедэксперт округа Хеннепин (штат Миннесота) Эндрю Бейкер заявил, что Флойд умер в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании, однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление им наркотических веществ. В то же время адвокат Шовина заявляет, что причиной смерти Флойда могли стать болезнь сердца или использование фентанила и метамфетамина.