https://ria.ru/20210420/floyd-1729026316.html

Присяжные завершили первый день обсуждений по делу об убийстве Флойда

Присяжные завершили первый день обсуждений по делу об убийстве Флойда

Присяжные завершили первый день совещаний по делу об убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда прошлой весной, не достигнув единого мнения в ходе... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T04:59

2021-04-20T04:59

2021-04-20T05:00

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Присяжные завершили первый день совещаний по делу об убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда прошлой весной, не достигнув единого мнения в ходе обсуждений в понедельник, сообщает телеканал CNN.Отмечается, что обсуждения в первый день продолжались не менее четырех часов. Присяжных изолируют от других участников процесса, они проведут ночь в гостинице перед возобновлением обсуждений во вторник.Ранее стало известно, что присяжные удалились на совещание для обсуждения вердикта по делу об убийстве Флойда.Бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве Флойда при задержании. Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс, в США по всей стране прошли протесты против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения. В конце марта в Миннеаполисе начался суд над Шовином.Ранее главный судмедэксперт округа Хеннепин (штат Миннесота) Эндрю Бейкер заявил, что Флойд умер в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании, однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление им наркотических веществ. В то же время адвокат Шовина заявляет, что причиной смерти Флойда могли стать болезнь сердца или использование фентанила и метамфетамина.

https://ria.ru/20210420/protesty-1729025026.html

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джордж флойд, сша, в мире