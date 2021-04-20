В центре "Сириус" стартовал финал конкурса "Учитель будущего. Студенты"
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"Финал профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты" в Парке науки и искусства "Сириус"
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Финал профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", в котором принимают участие 152 студента из 47 регионов России, стартовал во вторник в образовательном центре "Сириус", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Конкурсные испытания будут проходить с 20 по 23 апреля. Около 30% финалистов уже являются сотрудниками образовательных учреждений. В финале конкурсантам предстоит выполнить задания, разделенные на несколько блоков. В рамках первого блока участников ждет оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В рамках второго блока финалисты примут участие в проектном спринте "Проектирование воспитательного мероприятия" и разработают решения для региональных школ. Третий блок включает стратегическую игру "Школа будущего".
Для участников также запланированы открытые лекции, педагогические мастерские, культурно-образовательная и спортивные программы. В рамках мероприятия пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи.
"Сегодня за победу будут бороться самые успешные студенты со всей России – всего 152 человека. И очень важно, что среди финалистов – студенты не только педагогических вузов, но и представители медицинских, технических и других специальностей, среди вас есть даже участник из Российской академии музыки имени Гнесиных", - отметил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.
Финалисты конкурса "Учитель будущего. Студенты" получат возможность пройти стажировки во Всероссийских детских центрах ("Артек", "Океан", "Орленок", "Смена"), а также стать кураторами в центре "Сириус". По итогам финала будет сформировано сообщество из числа победителей, полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность работать с наставниками из числа победителей и экспертов конкурса "Учитель будущего", а также принять участие в образовательных мероприятиях Мастерской управления "Сенеж" АНО "РСВ".
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