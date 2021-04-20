Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210420/final-1729102674.html
В центре "Сириус" стартовал финал конкурса "Учитель будущего. Студенты"
В центре "Сириус" стартовал финал конкурса "Учитель будущего. Студенты"
Финал профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", в котором принимают... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:35
2021-04-20T14:35
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
россия
образовательный центр "сириус"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729103681_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_82b65321a9bdc17cb66a40c76fe0f254.jpg
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Финал профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", в котором принимают участие 152 студента из 47 регионов России, стартовал во вторник в образовательном центре "Сириус", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Конкурсные испытания будут проходить с 20 по 23 апреля. Около 30% финалистов уже являются сотрудниками образовательных учреждений. В финале конкурсантам предстоит выполнить задания, разделенные на несколько блоков. В рамках первого блока участников ждет оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В рамках второго блока финалисты примут участие в проектном спринте "Проектирование воспитательного мероприятия" и разработают решения для региональных школ. Третий блок включает стратегическую игру "Школа будущего".Для участников также запланированы открытые лекции, педагогические мастерские, культурно-образовательная и спортивные программы. В рамках мероприятия пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи. Финалисты конкурса "Учитель будущего. Студенты" получат возможность пройти стажировки во Всероссийских детских центрах ("Артек", "Океан", "Орленок", "Смена"), а также стать кураторами в центре "Сириус". По итогам финала будет сформировано сообщество из числа победителей, полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность работать с наставниками из числа победителей и экспертов конкурса "Учитель будущего", а также принять участие в образовательных мероприятиях Мастерской управления "Сенеж" АНО "РСВ".
https://ria.ru/20210224/konkurs-1598781850.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729103681_307:0:1374:800_1920x0_80_0_0_327b1e31d2b3a964672aee98f3943fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, образовательный центр "сириус", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), образование - общество

В центре "Сириус" стартовал финал конкурса "Учитель будущего. Студенты"

14:35 20.04.2021
 
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"Финал профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты" в Парке науки и искусства "Сириус"
Финал профессионального конкурса Учитель будущего. Студенты в Парке науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Финал профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", в котором принимают участие 152 студента из 47 регионов России, стартовал во вторник в образовательном центре "Сириус", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Конкурсные испытания будут проходить с 20 по 23 апреля. Около 30% финалистов уже являются сотрудниками образовательных учреждений. В финале конкурсантам предстоит выполнить задания, разделенные на несколько блоков. В рамках первого блока участников ждет оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В рамках второго блока финалисты примут участие в проектном спринте "Проектирование воспитательного мероприятия" и разработают решения для региональных школ. Третий блок включает стратегическую игру "Школа будущего".
Для участников также запланированы открытые лекции, педагогические мастерские, культурно-образовательная и спортивные программы. В рамках мероприятия пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи.
"Сегодня за победу будут бороться самые успешные студенты со всей России – всего 152 человека. И очень важно, что среди финалистов – студенты не только педагогических вузов, но и представители медицинских, технических и других специальностей, среди вас есть даже участник из Российской академии музыки имени Гнесиных", - отметил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.
Финалисты конкурса "Учитель будущего. Студенты" получат возможность пройти стажировки во Всероссийских детских центрах ("Артек", "Океан", "Орленок", "Смена"), а также стать кураторами в центре "Сириус". По итогам финала будет сформировано сообщество из числа победителей, полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность работать с наставниками из числа победителей и экспертов конкурса "Учитель будущего", а также принять участие в образовательных мероприятиях Мастерской управления "Сенеж" АНО "РСВ".
Полуфинал конкурса Учитель будущего. Студенты в Томске - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 15:03
Полуфинал конкурса "Учитель будущего. Студенты" стартовал в Томске
 
АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")РоссияОбразовательный центр "Сириус"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Образование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
01:53Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
Лента новостейМолния