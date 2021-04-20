https://ria.ru/20210420/final-1729102674.html

В центре "Сириус" стартовал финал конкурса "Учитель будущего. Студенты"

В центре "Сириус" стартовал финал конкурса "Учитель будущего. Студенты"

Финал профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", в котором принимают... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:35

2021-04-20T14:35

2021-04-20T14:35

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

россия

образовательный центр "сириус"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

образование - общество

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Финал профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", в котором принимают участие 152 студента из 47 регионов России, стартовал во вторник в образовательном центре "Сириус", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Конкурсные испытания будут проходить с 20 по 23 апреля. Около 30% финалистов уже являются сотрудниками образовательных учреждений. В финале конкурсантам предстоит выполнить задания, разделенные на несколько блоков. В рамках первого блока участников ждет оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В рамках второго блока финалисты примут участие в проектном спринте "Проектирование воспитательного мероприятия" и разработают решения для региональных школ. Третий блок включает стратегическую игру "Школа будущего".Для участников также запланированы открытые лекции, педагогические мастерские, культурно-образовательная и спортивные программы. В рамках мероприятия пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи. Финалисты конкурса "Учитель будущего. Студенты" получат возможность пройти стажировки во Всероссийских детских центрах ("Артек", "Океан", "Орленок", "Смена"), а также стать кураторами в центре "Сириус". По итогам финала будет сформировано сообщество из числа победителей, полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность работать с наставниками из числа победителей и экспертов конкурса "Учитель будущего", а также принять участие в образовательных мероприятиях Мастерской управления "Сенеж" АНО "РСВ".

https://ria.ru/20210224/konkurs-1598781850.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, образовательный центр "сириус", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), образование - общество