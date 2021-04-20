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Путин подписал закон о регулировании труда энергетиков
Путин подписал закон о регулировании труда энергетиков
Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях регулирования труда работников электроэнергетики, теплоснабжения, промышленной безопасности и... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T15:01
2021-04-20T15:01
владимир путин
энергетика
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях регулирования труда работников электроэнергетики, теплоснабжения, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в Трудовой кодекс.Согласно закону, в электроэнергетике и теплоснабжении смогут работать сотрудники, которые прошли у работодателя соответствующую подготовку, имеют подтверждение этого и сдали аттестацию по вопросам безопасности. Из документа следует, что инструктаж по охране труда для этих работников проводится при подготовке и подтверждении готовности к работе. Но если инструктаж входил в программу подготовки и аттестации, проходить его не потребуется.Кроме того, по инициативе работодателя или работника может проводиться независимая оценка квалификации. В случаях, предусмотренных законодательством в области промбезопасности, законодательством о безопасности гидротехнических сооружений, к трудовой деятельности в области промышленной безопасности, области безопасности гидротехнических сооружений допускаются лица, прошедшие аттестацию в соответствующих областях.Перечни видов профдеятельности, для осуществления которых требуется прохождение аттестации по вопросам безопасности в соответствующей сфере, прохождение подготовки и получение подтверждения готовности к работе, а также категории лиц, которые обязаны будут выполнять эти требования, определятся федеральными законами и нормативными правовыми актами.Правительство и уполномоченные им органы федеральной исполнительной власти установят порядок проведения аттестации, подготовки и получения подтверждения о ее прохождении.
https://ria.ru/20210302/energetika-1599607512.html
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владимир путин, энергетика, общество

Путин подписал закон о регулировании труда энергетиков

15:01 20.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях регулирования труда работников электроэнергетики, теплоснабжения, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Изменения внесены в Трудовой кодекс.
Согласно закону, в электроэнергетике и теплоснабжении смогут работать сотрудники, которые прошли у работодателя соответствующую подготовку, имеют подтверждение этого и сдали аттестацию по вопросам безопасности. Из документа следует, что инструктаж по охране труда для этих работников проводится при подготовке и подтверждении готовности к работе. Но если инструктаж входил в программу подготовки и аттестации, проходить его не потребуется.
Кроме того, по инициативе работодателя или работника может проводиться независимая оценка квалификации. В случаях, предусмотренных законодательством в области промбезопасности, законодательством о безопасности гидротехнических сооружений, к трудовой деятельности в области промышленной безопасности, области безопасности гидротехнических сооружений допускаются лица, прошедшие аттестацию в соответствующих областях.
Перечни видов профдеятельности, для осуществления которых требуется прохождение аттестации по вопросам безопасности в соответствующей сфере, прохождение подготовки и получение подтверждения готовности к работе, а также категории лиц, которые обязаны будут выполнять эти требования, определятся федеральными законами и нормативными правовыми актами.
Правительство и уполномоченные им органы федеральной исполнительной власти установят порядок проведения аттестации, подготовки и получения подтверждения о ее прохождении.
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