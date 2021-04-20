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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
https://ria.ru/20210420/dorogi-1729088481.html
В Тюменской области в этом году отремонтируют 150 километров дорог
В Тюменской области в этом году отремонтируют 150 километров дорог
В общей сложности в текущем году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области планируется отремонтировать 123 дорожных... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:21
2021-04-20T13:21
тюменская область
жкх
тюменская область
тюмень
тюменский район
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ТЮМЕНЬ, 20 апр – РИА Новости. В общей сложности в текущем году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области планируется отремонтировать 123 дорожных объекта общей протяженностью почти 150 километров, сообщает главное управление строительства Тюменской области. К настоящему моменту, уточняет главное управление, заключены четыре контракта на ремонт - два муниципальных на ремонт дорог в Тюменском районе, один государственный на ремонт региональных дорог Тюменской области и один муниципальный на ремонт дорог в Тюмени.В настоящее время дорожные службы проводят подготовительные работы на участках региональных дорог. Ремонт начнется с установлением положительных температур и согласно контрактам продлится до октября.По итогам планируется увеличить нормативное состояние сети Тюменской агломерации до 82 процентов, а нормативное состояние региональной сети Тюменской области - до 63 процентов.
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жкх, тюменская область, тюмень, тюменский район

В Тюменской области в этом году отремонтируют 150 километров дорог

13:21 20.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевРабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 20 апр – РИА Новости. В общей сложности в текущем году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области планируется отремонтировать 123 дорожных объекта общей протяженностью почти 150 километров, сообщает главное управление строительства Тюменской области.
К настоящему моменту, уточняет главное управление, заключены четыре контракта на ремонт - два муниципальных на ремонт дорог в Тюменском районе, один государственный на ремонт региональных дорог Тюменской области и один муниципальный на ремонт дорог в Тюмени.
В настоящее время дорожные службы проводят подготовительные работы на участках региональных дорог. Ремонт начнется с установлением положительных температур и согласно контрактам продлится до октября.
По итогам планируется увеличить нормативное состояние сети Тюменской агломерации до 82 процентов, а нормативное состояние региональной сети Тюменской области - до 63 процентов.
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