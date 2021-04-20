https://ria.ru/20210420/dorogi-1729088481.html

В Тюменской области в этом году отремонтируют 150 километров дорог

В Тюменской области в этом году отремонтируют 150 километров дорог

В общей сложности в текущем году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области планируется отремонтировать 123 дорожных... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T13:21

2021-04-20T13:21

2021-04-20T13:21

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жкх

тюменская область

тюмень

тюменский район

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ТЮМЕНЬ, 20 апр – РИА Новости. В общей сложности в текущем году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области планируется отремонтировать 123 дорожных объекта общей протяженностью почти 150 километров, сообщает главное управление строительства Тюменской области. К настоящему моменту, уточняет главное управление, заключены четыре контракта на ремонт - два муниципальных на ремонт дорог в Тюменском районе, один государственный на ремонт региональных дорог Тюменской области и один муниципальный на ремонт дорог в Тюмени.В настоящее время дорожные службы проводят подготовительные работы на участках региональных дорог. Ремонт начнется с установлением положительных температур и согласно контрактам продлится до октября.По итогам планируется увеличить нормативное состояние сети Тюменской агломерации до 82 процентов, а нормативное состояние региональной сети Тюменской области - до 63 процентов.

https://ria.ru/20210416/agrarii-1728606013.html

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тюмень

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жкх, тюменская область, тюмень, тюменский район