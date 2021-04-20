https://ria.ru/20210420/donbass-1729092305.html

Лукашенко заявил, что передавал Порошенко предложения Путина по Донбассу

Лукашенко заявил, что передавал Порошенко предложения Путина по Донбассу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передавал бывшему президенту Украины Петру Порошенко предложения главы РФ Владимира Путина по... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T13:35

2021-04-20T13:35

2021-04-20T14:35

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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передавал бывшему президенту Украины Петру Порошенко предложения главы РФ Владимира Путина по восстановлению Донбасса, но тот отказался."Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые и так далее. Но надо понимать, что Россия - это огромная страна. И она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее. Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил", - приводит во вторник слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Он отметил, что тогда "впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство, не самостоятельны"."Потому что надо было принимать эти решения и "степ бай степ", потихонечку двигаться. И уже к этому времени многие вопросы были бы сняты… Но я был свидетелем. Не Путин в этом виноват. Он предложил. Хорошие были предложения. Но бывший президент (Украины – ред.) отказался", - добавил Лукашенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/donbass-1729036087.html

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россия, донбасс, петр порошенко, александр лукашенко, владимир путин, украина, в мире