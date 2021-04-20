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Аэропорт "Домодедово" начал выдавать паспорт вакцинации по стандартам ВОЗ
Аэропорт "Домодедово" начал выдавать паспорт вакцинации по стандартам ВОЗ
Московский аэропорт "Домодедово" начал выдавать паспорт вакцинации – документ о прививке от COVID-19 по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:16
2021-04-20T13:22
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" начал выдавать паспорт вакцинации – документ о прививке от COVID-19 по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), говорится в сообщении."Это Международное свидетельство о вакцинации и профилактике", - отмечается в сообщении.С марта воздушная гавань первой среди аэропортов России начала предоставлять сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19 на русском, английском, немецком и французском языках.По словам главного врача аэропорта "Домодедово" Сергея Махнева, которые приводятся в сообщении, часто летающим путешественникам больше подойдет паспорт вакцинации, куда можно внести данные о всех прививках, не только от коронавируса. "Этот документ является уже привычным для иностранных государств", – приводит аэропорт его слова.Для получения документов необходимо лично обратиться в медпункт, предъявить сертификат о вакцинации, зарегистрированный на портале государственных услуг РФ, а также российский и заграничный паспорта.На территории аэропорта также работает пункт вакцинации от COVID-19. Сделать бесплатную прививку можно без предварительной записи по будням с 9.00 до 16.00 в зоне прилёта российских авиалиний на втором этаже пассажирского терминала. "Список документов для посещения конкретных стран необходимо уточнять у авиаперевозчиков", - отмечает "Домодедово".
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Аэропорт "Домодедово" начал выдавать паспорт вакцинации по стандартам ВОЗ

13:16 20.04.2021 (обновлено: 13:22 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажир получает сертификат международного образца о вакцинации от COVID-19 в аэропорту Домодедово
Пассажир получает сертификат международного образца о вакцинации от COVID-19 в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" начал выдавать паспорт вакцинации – документ о прививке от COVID-19 по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), говорится в сообщении.
"Это Международное свидетельство о вакцинации и профилактике", - отмечается в сообщении.
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 16:04
В аэропорту Домодедово начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID
С марта воздушная гавань первой среди аэропортов России начала предоставлять сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19 на русском, английском, немецком и французском языках.
"С сегодняшнего дня в медико-санитарной части Домодедово также можно получить новый тип документа – паспорт вакцинации, который заполняется на русском и английском языках", - сообщает аэропорт.
По словам главного врача аэропорта "Домодедово" Сергея Махнева, которые приводятся в сообщении, часто летающим путешественникам больше подойдет паспорт вакцинации, куда можно внести данные о всех прививках, не только от коронавируса. "Этот документ является уже привычным для иностранных государств", – приводит аэропорт его слова.
Для получения документов необходимо лично обратиться в медпункт, предъявить сертификат о вакцинации, зарегистрированный на портале государственных услуг РФ, а также российский и заграничный паспорта.
На территории аэропорта также работает пункт вакцинации от COVID-19. Сделать бесплатную прививку можно без предварительной записи по будням с 9.00 до 16.00 в зоне прилёта российских авиалиний на втором этаже пассажирского терминала. "Список документов для посещения конкретных стран необходимо уточнять у авиаперевозчиков", - отмечает "Домодедово".
 
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