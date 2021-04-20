https://ria.ru/20210420/domodedovo-1729087420.html

Аэропорт "Домодедово" начал выдавать паспорт вакцинации по стандартам ВОЗ

Аэропорт "Домодедово" начал выдавать паспорт вакцинации по стандартам ВОЗ

Московский аэропорт "Домодедово" начал выдавать паспорт вакцинации – документ о прививке от COVID-19 по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T13:16

2021-04-20T13:16

2021-04-20T13:22

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" начал выдавать паспорт вакцинации – документ о прививке от COVID-19 по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), говорится в сообщении."Это Международное свидетельство о вакцинации и профилактике", - отмечается в сообщении.С марта воздушная гавань первой среди аэропортов России начала предоставлять сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19 на русском, английском, немецком и французском языках.По словам главного врача аэропорта "Домодедово" Сергея Махнева, которые приводятся в сообщении, часто летающим путешественникам больше подойдет паспорт вакцинации, куда можно внести данные о всех прививках, не только от коронавируса. "Этот документ является уже привычным для иностранных государств", – приводит аэропорт его слова.Для получения документов необходимо лично обратиться в медпункт, предъявить сертификат о вакцинации, зарегистрированный на портале государственных услуг РФ, а также российский и заграничный паспорта.На территории аэропорта также работает пункт вакцинации от COVID-19. Сделать бесплатную прививку можно без предварительной записи по будням с 9.00 до 16.00 в зоне прилёта российских авиалиний на втором этаже пассажирского терминала. "Список документов для посещения конкретных стран необходимо уточнять у авиаперевозчиков", - отмечает "Домодедово".

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/sertifikat-1602501828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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