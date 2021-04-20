https://ria.ru/20210420/deripaska-1729069472.html

Дерипаска: цифровой юань поможет России выйти из-под санкционного пресса

Дерипаска: цифровой юань поможет России выйти из-под санкционного пресса

Миллиардер Олег Дерипаска нашел решение, которое поможет России выйти из-под санкционного пресса – по его мнению, этому будет способствовать распространение... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:03

2021-04-20T12:03

2021-04-20T12:03

россия

си цзиньпин

олег дерипаска

китай

сша

экономика

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости/Прайм. Миллиардер Олег Дерипаска нашел решение, которое поможет России выйти из-под санкционного пресса – по его мнению, этому будет способствовать распространение цифрового китайского юаня."В общем, цифровой китайский юань, видимо, серьезно подвинет доллар в мировой торговле, что и поможет России выйти из-под санкционного пресса", - написал миллиардер в своем Telegram-канале."У США же серьезные проблемы с государственными финансами: дыра в бюджете по итогам первого квартала составляет 1,7 триллиона (долларов - ред). Да и заигравшись с санкциями, заставили весь мир задуматься о роли доллара в международных расчетах", - отметил Дерипаска.Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи с речью на открытии экономического форума в китайском Боао, заявил, что Китай и дальше продолжит строить мир во всем мире, вносить вклад в глобальное развитие и защиту международного порядка. При этом он подчеркнул, что международные дела необходимо решать путем общих консультаций, а установленные одной или несколькими странами правила нельзя навязывать другим."Что ж, имеет право. Китай, вторая экономика мира, показал высочайшие темпы роста в первом квартале в размере 17% и, видимо, уже к 2026 году выйдет на первое место", - прокомментировал Дерипаска.

https://ria.ru/20210402/kitay-1603921155.html

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китай

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россия, си цзиньпин, олег дерипаска, китай, сша, экономика