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Дерипаска: цифровой юань поможет России выйти из-под санкционного пресса
Дерипаска: цифровой юань поможет России выйти из-под санкционного пресса
Миллиардер Олег Дерипаска нашел решение, которое поможет России выйти из-под санкционного пресса – по его мнению, этому будет способствовать распространение... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:03
2021-04-20T12:03
россия
си цзиньпин
олег дерипаска
китай
сша
экономика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости/Прайм. Миллиардер Олег Дерипаска нашел решение, которое поможет России выйти из-под санкционного пресса – по его мнению, этому будет способствовать распространение цифрового китайского юаня."В общем, цифровой китайский юань, видимо, серьезно подвинет доллар в мировой торговле, что и поможет России выйти из-под санкционного пресса", - написал миллиардер в своем Telegram-канале."У США же серьезные проблемы с государственными финансами: дыра в бюджете по итогам первого квартала составляет 1,7 триллиона (долларов - ред). Да и заигравшись с санкциями, заставили весь мир задуматься о роли доллара в международных расчетах", - отметил Дерипаска.Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи с речью на открытии экономического форума в китайском Боао, заявил, что Китай и дальше продолжит строить мир во всем мире, вносить вклад в глобальное развитие и защиту международного порядка. При этом он подчеркнул, что международные дела необходимо решать путем общих консультаций, а установленные одной или несколькими странами правила нельзя навязывать другим."Что ж, имеет право. Китай, вторая экономика мира, показал высочайшие темпы роста в первом квартале в размере 17% и, видимо, уже к 2026 году выйдет на первое место", - прокомментировал Дерипаска.
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россия, си цзиньпин, олег дерипаска, китай, сша, экономика

Дерипаска: цифровой юань поможет России выйти из-под санкционного пресса

12:03 20.04.2021
 
© AP Photo / Kin CheungПанно на деловом центре в центральной части Гонконга
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AP Photo / Kin Cheung
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости/Прайм. Миллиардер Олег Дерипаска нашел решение, которое поможет России выйти из-под санкционного пресса – по его мнению, этому будет способствовать распространение цифрового китайского юаня.
"В общем, цифровой китайский юань, видимо, серьезно подвинет доллар в мировой торговле, что и поможет России выйти из-под санкционного пресса", - написал миллиардер в своем Telegram-канале.
США же серьезные проблемы с государственными финансами: дыра в бюджете по итогам первого квартала составляет 1,7 триллиона (долларов - ред). Да и заигравшись с санкциями, заставили весь мир задуматься о роли доллара в международных расчетах", - отметил Дерипаска.
Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи с речью на открытии экономического форума в китайском Боао, заявил, что Китай и дальше продолжит строить мир во всем мире, вносить вклад в глобальное развитие и защиту международного порядка. При этом он подчеркнул, что международные дела необходимо решать путем общих консультаций, а установленные одной или несколькими странами правила нельзя навязывать другим.
"Что ж, имеет право. Китай, вторая экономика мира, показал высочайшие темпы роста в первом квартале в размере 17% и, видимо, уже к 2026 году выйдет на первое место", - прокомментировал Дерипаска.
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
2 апреля, 11:38Россия-Китай: Главное
Китай тестирует цифровой юань для трансграничных операций
 
РоссияСи ЦзиньпинОлег ДерипаскаКитайСШАЭкономика
 
 
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