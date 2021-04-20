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"Ъ": данные тысяч российских компаний попали в Сеть
"Ъ": данные тысяч российских компаний попали в Сеть
В интернет попали данные нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний, сообщил "Коммерсант". РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:19
2021-04-20T11:19
2021-04-20T14:01
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технологии
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В интернет попали данные нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний, сообщил "Коммерсант".Они размещали информацию на публичных досках в бесплатном онлайн-менеджере проектов Trello. Как пояснили специалисты по кибербезопасности, это дает возможность злоумышленникам взламывать корпоративные аккаунты и организуют атаки на сотрудников.Trello предназначен для размещения документации по участию в тендерах, учетных данных и паролей от аккаунтов и других сведений. Аналитики отметили, что почти миллион публичных досок этого сервиса индексируется поисковиками, причем тысячи из них содержат конфиденциальную информацию.
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россия, технологии
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
В интернет попали данные нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний, сообщил "Коммерсант"
.
Они размещали информацию на публичных досках в бесплатном онлайн-менеджере проектов Trello. Как пояснили специалисты по кибербезопасности, это дает возможность злоумышленникам взламывать корпоративные аккаунты и организуют атаки на сотрудников.
"Это иллюстрация утечки, произошедшей не вследствие хакерской атаки, а в результате невнимательности или небрежности сотрудников компании", — назвал возможную причину случившегося генеральный директор сервиса Infosecurity Кирилл Солодовников.
Trello предназначен для размещения документации по участию в тендерах, учетных данных и паролей от аккаунтов и других сведений. Аналитики отметили, что почти миллион публичных досок этого сервиса индексируется поисковиками, причем тысячи из них содержат конфиденциальную информацию.