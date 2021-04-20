https://ria.ru/20210420/dannye-1729057760.html

"Ъ": данные тысяч российских компаний попали в Сеть

"Ъ": данные тысяч российских компаний попали в Сеть

В интернет попали данные нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний, сообщил "Коммерсант". РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:19

2021-04-20T11:19

2021-04-20T14:01

россия

технологии

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В интернет попали данные нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний, сообщил "Коммерсант".Они размещали информацию на публичных досках в бесплатном онлайн-менеджере проектов Trello. Как пояснили специалисты по кибербезопасности, это дает возможность злоумышленникам взламывать корпоративные аккаунты и организуют атаки на сотрудников.Trello предназначен для размещения документации по участию в тендерах, учетных данных и паролей от аккаунтов и других сведений. Аналитики отметили, что почти миллион публичных досок этого сервиса индексируется поисковиками, причем тысячи из них содержат конфиденциальную информацию.

https://ria.ru/20210329/dannye-1603273460.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, технологии