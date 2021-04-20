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"Ъ": данные тысяч российских компаний попали в Сеть
"Ъ": данные тысяч российских компаний попали в Сеть
В интернет попали данные нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний, сообщил "Коммерсант". РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:19
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россия
технологии
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В интернет попали данные нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний, сообщил "Коммерсант".Они размещали информацию на публичных досках в бесплатном онлайн-менеджере проектов Trello. Как пояснили специалисты по кибербезопасности, это дает возможность злоумышленникам взламывать корпоративные аккаунты и организуют атаки на сотрудников.Trello предназначен для размещения документации по участию в тендерах, учетных данных и паролей от аккаунтов и других сведений. Аналитики отметили, что почти миллион публичных досок этого сервиса индексируется поисковиками, причем тысячи из них содержат конфиденциальную информацию.
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россия, технологии

"Ъ": данные тысяч российских компаний попали в Сеть

11:19 20.04.2021 (обновлено: 14:01 20.04.2021)
 
© Fotolia / AlexanderХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Fotolia / Alexander
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В интернет попали данные нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний, сообщил "Коммерсант".
Они размещали информацию на публичных досках в бесплатном онлайн-менеджере проектов Trello. Как пояснили специалисты по кибербезопасности, это дает возможность злоумышленникам взламывать корпоративные аккаунты и организуют атаки на сотрудников.

"Это иллюстрация утечки, произошедшей не вследствие хакерской атаки, а в результате невнимательности или небрежности сотрудников компании", — назвал возможную причину случившегося генеральный директор сервиса Infosecurity Кирилл Солодовников.

Trello предназначен для размещения документации по участию в тендерах, учетных данных и паролей от аккаунтов и других сведений. Аналитики отметили, что почти миллион публичных досок этого сервиса индексируется поисковиками, причем тысячи из них содержат конфиденциальную информацию.
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