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Шоубиз
https://ria.ru/20210420/danilko-1729056567.html
Менеджер Верки Сердючки опроверг сообщения о серьезной болезни артиста
Менеджер Верки Сердючки опроверг сообщения о серьезной болезни артиста
Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, имеет проблемы со сном и налаживает циркадные ритмы, состояние здоровья певца в... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:12
2021-04-20T15:29
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КИЕВ, 20 апр – РИА Новости. Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, имеет проблемы со сном и налаживает циркадные ритмы, состояние здоровья певца в норме, сообщает во вторник сайт "Телевизионной службы новостей" (ТСН) канала "1+1".Ранее украинский продюсер Юрий Никитин, который сотрудничает с музыкантом, сообщил о серьезной болезни артиста. После этого ряд СМИ написал, что Данилко "неизлечимо больной" и у него "тяжелое состояние"."Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное – норм", – приводит сайт сообщение менеджера Данилко, опубликованное в Facebook.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, здоровье, верка сердючка (андрей данилко), в мире

Менеджер Верки Сердючки опроверг сообщения о серьезной болезни артиста

11:12 20.04.2021 (обновлено: 15:29 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкВерка Сердючка (Андрей Данилко)
Верка Сердючка (Андрей Данилко) - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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КИЕВ, 20 апр – РИА Новости. Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, имеет проблемы со сном и налаживает циркадные ритмы, состояние здоровья певца в норме, сообщает во вторник сайт "Телевизионной службы новостей" (ТСН) канала "1+1".
Ранее украинский продюсер Юрий Никитин, который сотрудничает с музыкантом, сообщил о серьезной болезни артиста. После этого ряд СМИ написал, что Данилко "неизлечимо больной" и у него "тяжелое состояние".
"Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное – норм", – приводит сайт сообщение менеджера Данилко, опубликованное в Facebook.
Верка Сердючка (Андрей Данилко) - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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