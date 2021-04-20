https://ria.ru/20210420/danilko-1729056567.html

Менеджер Верки Сердючки опроверг сообщения о серьезной болезни артиста

Менеджер Верки Сердючки опроверг сообщения о серьезной болезни артиста

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, имеет проблемы со сном и налаживает циркадные ритмы, состояние здоровья певца в... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:12

2021-04-20T11:12

2021-04-20T15:29

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в мире

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КИЕВ, 20 апр – РИА Новости. Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, имеет проблемы со сном и налаживает циркадные ритмы, состояние здоровья певца в норме, сообщает во вторник сайт "Телевизионной службы новостей" (ТСН) канала "1+1".Ранее украинский продюсер Юрий Никитин, который сотрудничает с музыкантом, сообщил о серьезной болезни артиста. После этого ряд СМИ написал, что Данилко "неизлечимо больной" и у него "тяжелое состояние"."Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное – норм", – приводит сайт сообщение менеджера Данилко, опубликованное в Facebook.

https://ria.ru/20200226/1565204458.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, здоровье, верка сердючка (андрей данилко), в мире