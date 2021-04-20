https://ria.ru/20210420/chukotka-1729043174.html

Попавшим в ледовый плен на Чукотке белухам хватит рыбы, заявили ученые

Попавшим в ледовый плен на Чукотке белухам хватит рыбы, заявили ученые

Рыбы в бухте на Чукотке, где в ледовый плен попали около 20 белух (вид зубатых китов), весной достаточно для их прокорма, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:56

2021-04-20T09:56

2021-04-20T10:19

чукотка

берингово море

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр – РИА Новости. Рыбы в бухте на Чукотке, где в ледовый плен попали около 20 белух (вид зубатых китов), весной достаточно для их прокорма, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Алексей Смородов.В понедельник нацпарк "Берингия" сообщил, что около 20 белух оказались в ледовом плену в бухте Пенкигнгэй, они держатся в трех небольших полыньях. Животным, вероятно, удается добывать себе корм, но если рыба уйдет из бухты, то шансов у них останется мало, уточняли в учреждении. В нацпарке РИА Новости рассказали также, что полыньи уже вряд ли замерзнут, а приход циклонов может повысить шансы на разлом припая (льда в бухте). При этом, по многолетним наблюдениям, обычно пролив Сенявина покрыт льдом до июня. Помощник заместителя губернатора Чукотки по науке, исполнительный секретарь регионального отделения РГО Денис Литовка отмечал, что это канадские белухи, у них большое стадо - от 20 до 25 тысяч особей. По его словам, ситуации, когда белухи попадают в ледовый плен на Чукотке так далеко от кромки припая, происходят раз в 10-12 лет."В районе бухты обитают порядка 180 видов рыб, в зимне-весенний период там наблюдается треска, навага, минтай, сайка, мойва, бычки, камбалы и другие рыбы. Так как это привычный район обитания белух, кормовая база для них является достаточной", - сказал Смородов.В декабре 2011 года сообщалось, что около 100 белух оказались в ледовой ловушке в 15 километрах южнее села в Сенявинском проливе Берингова моря. Китообразных от открытой воды отделял лед протяженностью до 25 километров. Тогда признали нецелесообразным участие спасательных судов или ледоколов для освобождения белух. Через две недели наблюдатели сообщили, что насчитали всего 12 белух: четыре из пяти полыней закрылись.

https://ria.ru/20210419/belukhi-1728914464.html

https://ria.ru/20200729/1575077961.html

чукотка

берингово море

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чукотка, берингово море, общество