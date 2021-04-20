https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729072712.html

Вице-премьер Чехии выступил в защиту торговых связей с Россией

Вице-премьер Чехии выступил в защиту торговых связей с Россией

Вице-премьер Чехии, глава минпромторга Карел Гавличек выступил в защиту торговых связей с РФ, заявив, что важно, чтобы эти отношения не понесли потери. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:20

2021-04-20T12:20

2021-04-20T12:55

россия

ян гамачек

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

чехия

прага

в мире

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ПРАГА, 20 апр – РИА Новости. Вице-премьер Чехии, глава минпромторга Карел Гавличек выступил в защиту торговых связей с РФ, заявив, что важно, чтобы эти отношения не понесли потери."У нас есть тысячи фирм, которые торгуют с РФ. Важно, чтобы торгово-промышленные отношения (между Чехией и РФ), насколько возможно, не понесли серьезные потери. Нет цели, чтобы кого-то торпедировать снова и снова. Вместо продолжения взаимной "перестрелки" я был бы рад, чтобы ситуация успокоилась", - заявил Гавличек.По словам вице-премьера, высылка дипломатов из Чехии и ответная мера России является, сама по себе, весьма серьезным делом."То, что мы лишили Росатом возможности участвовать в тендере на АЭС "Дукованы" - это весьма резкий ответ. Было бы нехорошо, если бы мы соревновались в том, кто примет более серьезные меры", - подчеркнул Гавличек.В то же время первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек не исключил новые меры в отношении РФ."Реакция российской стороны (на высылку 18 дипломатов из Праги) была очень резкой. Мы принимаем это во внимание и обсудим в правительстве, как далее действовать. Обсудим все возможности, которые у нас есть, в том числе и возможность установления этих отношений (с РФ) на основе принципа взаимности", - сказал Гамачек.Антироссийские настроения в Чехии усилились на фоне прозвучавших в конце прошлой недели со стороны властей обвинений спецслужб РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и последовавшего за этим решения о высылке из страны 18 российских дипломатов. В понедельник в Праге у российского посольства собрались порядка 100 человек, участники акции держали в руках транспаранты с антироссийскими лозунгами.Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.

https://ria.ru/20210420/mid-1729041700.html

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

россия

чехия

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россия, ян гамачек, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чехия, прага, в мире