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МИД: Москва рассмотрит возможность открытия генконсульства в Бенгази
МИД: Москва рассмотрит возможность открытия генконсульства в Бенгази
Москва рассчитывает, что российское посольство в Ливии сможет возобновить работу в ближайшее время, рассматривается также вопрос об открытии консульства в... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:49
2021-04-20T13:08
россия
михаил богданов
москва
бенгази
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает, что российское посольство в Ливии сможет возобновить работу в ближайшее время, рассматривается также вопрос об открытии консульства в Бенгази, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Мы работаем. У нас есть поверенный в делах, который пока работает на своей позиции из Туниса. Но, думаю, будет сейчас выдвигаться в Триполи, чтобы посмотреть, как мы будем там обустраиваться. Думаю, в ближайшее время поедет осмотреться, рекогносцировку провести, заниматься политическими контактами, продвигать наши экономические интересы и гуманитарные связи", - сказал Богданов журналистам.Отвечая на вопрос, может ли российское посольство вновь открыться в Триполи до конца года, он отметил, что это может произойти и раньше."Его никто не закрывал, просто разгромили, сожгли бандиты. Поэтому и работать негде. На первом этапе, думаю, что придется, может быть, базироваться в какой-то гостинице, принимая во внимание меры предосторожности и безопасности. Речь идет о том, что и посольство надо восстанавливать в Триполи, полнокровную работу, и речь шла о том, чтобы какое-то консульское учреждение или присутствие будет на востоке в Бенгази, как это было раньше", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20210415/liviya-1728477024.html
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россия, михаил богданов, москва, бенгази, в мире

МИД: Москва рассмотрит возможность открытия генконсульства в Бенгази

12:49 20.04.2021 (обновлено: 13:08 20.04.2021)
 
© Фото : DennixoГород Бенгази, Ливия
Город Бенгази, Ливия - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : Dennixo
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает, что российское посольство в Ливии сможет возобновить работу в ближайшее время, рассматривается также вопрос об открытии консульства в Бенгази, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мы работаем. У нас есть поверенный в делах, который пока работает на своей позиции из Туниса. Но, думаю, будет сейчас выдвигаться в Триполи, чтобы посмотреть, как мы будем там обустраиваться. Думаю, в ближайшее время поедет осмотреться, рекогносцировку провести, заниматься политическими контактами, продвигать наши экономические интересы и гуманитарные связи", - сказал Богданов журналистам.
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Отвечая на вопрос, может ли российское посольство вновь открыться в Триполи до конца года, он отметил, что это может произойти и раньше.
"Его никто не закрывал, просто разгромили, сожгли бандиты. Поэтому и работать негде. На первом этапе, думаю, что придется, может быть, базироваться в какой-то гостинице, принимая во внимание меры предосторожности и безопасности. Речь идет о том, что и посольство надо восстанавливать в Триполи, полнокровную работу, и речь шла о том, чтобы какое-то консульское учреждение или присутствие будет на востоке в Бенгази, как это было раньше", - добавил замминистра.
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