https://ria.ru/20210420/bengazi-1729079269.html

МИД: Москва рассмотрит возможность открытия генконсульства в Бенгази

МИД: Москва рассмотрит возможность открытия генконсульства в Бенгази

Москва рассчитывает, что российское посольство в Ливии сможет возобновить работу в ближайшее время, рассматривается также вопрос об открытии консульства в... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:49

2021-04-20T12:49

2021-04-20T13:08

россия

михаил богданов

москва

бенгази

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/96932/20/969322050_0:87:634:443_1920x0_80_0_0_ed9760bb1b59b432c85c4ab82945bd16.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает, что российское посольство в Ливии сможет возобновить работу в ближайшее время, рассматривается также вопрос об открытии консульства в Бенгази, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Мы работаем. У нас есть поверенный в делах, который пока работает на своей позиции из Туниса. Но, думаю, будет сейчас выдвигаться в Триполи, чтобы посмотреть, как мы будем там обустраиваться. Думаю, в ближайшее время поедет осмотреться, рекогносцировку провести, заниматься политическими контактами, продвигать наши экономические интересы и гуманитарные связи", - сказал Богданов журналистам.Отвечая на вопрос, может ли российское посольство вновь открыться в Триполи до конца года, он отметил, что это может произойти и раньше."Его никто не закрывал, просто разгромили, сожгли бандиты. Поэтому и работать негде. На первом этапе, думаю, что придется, может быть, базироваться в какой-то гостинице, принимая во внимание меры предосторожности и безопасности. Речь идет о том, что и посольство надо восстанавливать в Триполи, полнокровную работу, и речь шла о том, чтобы какое-то консульское учреждение или присутствие будет на востоке в Бенгази, как это было раньше", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20210415/liviya-1728477024.html

https://ria.ru/20210415/liviya-1728475698.html

россия

москва

бенгази

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил богданов, москва, бенгази, в мире