Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210420/bayden-1729108915.html
"Всемирное посмешище": американцы раскритиковали Байдена за слабость
"Всемирное посмешище": американцы раскритиковали Байдена за слабость
Читатели Fox News оценили высказывание сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что Джо Байден дал слабину как лидер нации. По словам политика, никто в России РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:46
2021-04-20T15:16
линдси грэм
джо байден
владимир путин
москва
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728134474_0:15:3235:1835_1920x0_80_0_0_975ed790bc172bbccf6eb4183a849e91.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели Fox News оценили высказывание сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что Джо Байден дал слабину как лидер нации. По словам политика, никто в России и в мире в целом не боится американского президента, а переговоры с Владимиром Путиным ему вовсе не по силам."Другие страны, может, Байдена и не боятся, но я просто в панике от того, что он вытворяет с нашей страной. Единственное, в чем я согласен с Байденом, — это что нас ждут мрачные дни. Спасибо, Джо", — посетовал один из пользователей портала."Грэм совершенно прав. Другие страны никогда не разговаривали с Трампом свысока. С избранием Байдена Америка потеряла всякое уважение, которое Трамп ей вернул после восьми лет Обамы", — заметил другой комментатор."Да Байден — всемирное посмешище", — заявил еще один пользователь."Прошла всего пара месяцев, и Ближний Восток вернулся к тому, с чего начал. А Германия достраивает трубопровод из России", — подытожили читатели.На прошлой неделе Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести личную встречу на нейтральной территории в ближайшее время. Президент Соединенных Штатов выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности" этой страны.Через два дня Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы и высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. Американским финучреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.Российский МИД в ответ заявил, что санкционный курс Белого дома не отвечает интересам двух стран. Внешнеполитическое ведомство в пятницу объявило о зеркальных мерах, среди них — высылка такого же числа сотрудников американских дипмиссий из России. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210420/bayden-1729042380.html
https://ria.ru/20210419/sammit-1728974340.html
москва
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728134474_215:0:2871:1992_1920x0_80_0_0_9cf25486f4b0e549900058054317f983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
линдси грэм, джо байден, владимир путин, москва, сша, украина, в мире

"Всемирное посмешище": американцы раскритиковали Байдена за слабость

14:46 20.04.2021 (обновлено: 15:16 20.04.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели Fox News оценили высказывание сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что Джо Байден дал слабину как лидер нации. По словам политика, никто в России и в мире в целом не боится американского президента, а переговоры с Владимиром Путиным ему вовсе не по силам.
"Другие страны, может, Байдена и не боятся, но я просто в панике от того, что он вытворяет с нашей страной. Единственное, в чем я согласен с Байденом, — это что нас ждут мрачные дни. Спасибо, Джо", — посетовал один из пользователей портала.
"Грэм совершенно прав. Другие страны никогда не разговаривали с Трампом свысока. С избранием Байдена Америка потеряла всякое уважение, которое Трамп ей вернул после восьми лет Обамы", — заметил другой комментатор.
"Да Байден — всемирное посмешище", — заявил еще один пользователь.
Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 09:51
Конгрессмены обвинили Байдена в "опасной слабости" в отношениях с Россией
"Прошла всего пара месяцев, и Ближний Восток вернулся к тому, с чего начал. А Германия достраивает трубопровод из России", — подытожили читатели.
На прошлой неделе Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести личную встречу на нейтральной территории в ближайшее время. Президент Соединенных Штатов выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности" этой страны.
Через два дня Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы и высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. Американским финучреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
Российский МИД в ответ заявил, что санкционный курс Белого дома не отвечает интересам двух стран. Внешнеполитическое ведомство в пятницу объявило о зеркальных мерах, среди них — высылка такого же числа сотрудников американских дипмиссий из России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 17:28
Путин и Байден не планируют переговоры на климатическом саммите
 
Линдси ГрэмДжо БайденВладимир ПутинМоскваСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
01:53Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
01:42В промзоне в Ленинградской области загорелся строительный мусор
01:38В Бразилии бизнес-джет разбился при посадке
Лента новостейМолния