https://ria.ru/20210420/bayden-1729108915.html

"Всемирное посмешище": американцы раскритиковали Байдена за слабость

"Всемирное посмешище": американцы раскритиковали Байдена за слабость

Читатели Fox News оценили высказывание сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что Джо Байден дал слабину как лидер нации. По словам политика, никто в России РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:46

2021-04-20T14:46

2021-04-20T15:16

линдси грэм

джо байден

владимир путин

москва

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели Fox News оценили высказывание сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что Джо Байден дал слабину как лидер нации. По словам политика, никто в России и в мире в целом не боится американского президента, а переговоры с Владимиром Путиным ему вовсе не по силам."Другие страны, может, Байдена и не боятся, но я просто в панике от того, что он вытворяет с нашей страной. Единственное, в чем я согласен с Байденом, — это что нас ждут мрачные дни. Спасибо, Джо", — посетовал один из пользователей портала."Грэм совершенно прав. Другие страны никогда не разговаривали с Трампом свысока. С избранием Байдена Америка потеряла всякое уважение, которое Трамп ей вернул после восьми лет Обамы", — заметил другой комментатор."Да Байден — всемирное посмешище", — заявил еще один пользователь."Прошла всего пара месяцев, и Ближний Восток вернулся к тому, с чего начал. А Германия достраивает трубопровод из России", — подытожили читатели.На прошлой неделе Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести личную встречу на нейтральной территории в ближайшее время. Президент Соединенных Штатов выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности" этой страны.Через два дня Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы и высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. Американским финучреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.Российский МИД в ответ заявил, что санкционный курс Белого дома не отвечает интересам двух стран. Внешнеполитическое ведомство в пятницу объявило о зеркальных мерах, среди них — высылка такого же числа сотрудников американских дипмиссий из России. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210420/bayden-1729042380.html

https://ria.ru/20210419/sammit-1728974340.html

москва

сша

украина

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линдси грэм, джо байден, владимир путин, москва, сша, украина, в мире