Конгрессмены обвинили Байдена в "опасной слабости" в отношениях с Россией
09:51 20.04.2021 (обновлено: 14:09 20.04.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Представители Республиканской партии в конгрессе США раскритиковали президента Джо Байдена за "слабый подход" в диалоге с Москвой, сообщил National Review.
По словам председателя группы конгрессменов-консерваторов Джима Бэнкса, Байден вернулся к политике "перезагрузки", которую проводил Барак Обама. Хотя во время предвыборной кампании лидер демократов критиковал действия Трампа по отношению к Москве, назвав их "недостаточно жесткими". Тем не менее положительные высказывания о Путине не помешали Трампу, например, нарастить военное присутствие США в Восточной Европе и ввести серию санкций против Москвы, отметил конгрессмен.
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Жесткая риторика Байдена, в свою очередь, не слишком отображается на реальных действиях, демонстрируя "опасную слабость" главы Белого дома, считает Бэнкс. Так, американский лидер "безоговорочно" продлил договор СНВ-3 без положений о современном оружии и ввел "беззубые" санкции против российского госдолга. К тому же конгресс беспокоит позиция Байдена по "Северному потоку — 2", ведь он заявил, что введение новых ограничительных мер "осложнит" положение союзников.
На прошлой неделе Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести личную встречу на нейтральной территории в ближайшее время. Президент Соединенных Штатов выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности" этой страны.
Через два дня Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы и высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. Американским финучреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
Российский МИД в ответ заявил, что санкционный курс Белого дома не отвечает интересам двух стран. Внешнеполитическое ведомство в пятницу объявило о зеркальных мерах, среди них — высылка такого же числа сотрудников американских дипмиссий из России.
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