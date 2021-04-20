https://ria.ru/20210420/bayden-1729042380.html

Конгрессмены обвинили Байдена в "опасной слабости" в отношениях с Россией

Конгрессмены обвинили Байдена в "опасной слабости" в отношениях с Россией

Представители Республиканской партии в конгрессе США раскритиковали президента Джо Байдена за "слабый подход" в диалоге с Москвой, сообщил National Review. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:51

2021-04-20T09:51

2021-04-20T14:09

россия

северный поток — 2

барак обама

джо байден

владимир путин

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Представители Республиканской партии в конгрессе США раскритиковали президента Джо Байдена за "слабый подход" в диалоге с Москвой, сообщил National Review.По словам председателя группы конгрессменов-консерваторов Джима Бэнкса, Байден вернулся к политике "перезагрузки", которую проводил Барак Обама. Хотя во время предвыборной кампании лидер демократов критиковал действия Трампа по отношению к Москве, назвав их "недостаточно жесткими". Тем не менее положительные высказывания о Путине не помешали Трампу, например, нарастить военное присутствие США в Восточной Европе и ввести серию санкций против Москвы, отметил конгрессмен.Жесткая риторика Байдена, в свою очередь, не слишком отображается на реальных действиях, демонстрируя "опасную слабость" главы Белого дома, считает Бэнкс. Так, американский лидер "безоговорочно" продлил договор СНВ-3 без положений о современном оружии и ввел "беззубые" санкции против российского госдолга. К тому же конгресс беспокоит позиция Байдена по "Северному потоку — 2", ведь он заявил, что введение новых ограничительных мер "осложнит" положение союзников.На прошлой неделе Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести личную встречу на нейтральной территории в ближайшее время. Президент Соединенных Штатов выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности" этой страны.Через два дня Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы и высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. Американским финучреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.Российский МИД в ответ заявил, что санкционный курс Белого дома не отвечает интересам двух стран. Внешнеполитическое ведомство в пятницу объявило о зеркальных мерах, среди них — высылка такого же числа сотрудников американских дипмиссий из России. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210419/bayden-1728941149.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, барак обама, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире