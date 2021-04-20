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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210420/aviakompanii-1729161136.html
В Росавиации рассказали о планах по вывозу россиян из Турции и Танзании
В Росавиации рассказали о планах по вывозу россиян из Турции и Танзании
Авиакомпании до конца недели планируют вывезти из Турции в РФ около 19,8 тысячи пассажиров, из Танзании - около 900 пассажиров, следует из сообщения Росавиации. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T19:05
2021-04-20T19:10
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Авиакомпании до конца недели планируют вывезти из Турции в РФ около 19,8 тысячи пассажиров, из Танзании - около 900 пассажиров, следует из сообщения Росавиации.Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение РФ с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.Отмечается, что наибольшее количество рейсов будет выполнено по маршрутам Стамбул – Москва и Анталья – Москва."Из Занзибара (Танзания) в этот период запланировано три рейса российских авиакомпаний, в Россию будет перевезено около 900 человек", - сообщает Росавиация.
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turkish airlines, москва, стамбул, россия, туризм, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция

В Росавиации рассказали о планах по вывозу россиян из Турции и Танзании

19:05 20.04.2021 (обновлено: 19:10 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСамолет авиакомпании Turkish Airlines на перроне в Международном аэропорту Стамбул
Самолет авиакомпании Turkish Airlines на перроне в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Авиакомпании до конца недели планируют вывезти из Турции в РФ около 19,8 тысячи пассажиров, из Танзании - около 900 пассажиров, следует из сообщения Росавиации.
Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение РФ с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.
"Сформирован график вывозных рейсов на период до 25 апреля. По оперативным данным российских авиакомпаний, до конца текущей недели запланировано 76 рейсов с целью возвращения наших соотечественников из Турции. Ожидается, что на них будет перевезено около 16,3 тысячи пассажиров. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 20 по 25 апреля планирует выполнить 13 рейсов и перевезти 3,5 тысячи пассажиров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество рейсов будет выполнено по маршрутам СтамбулМосква и Анталья – Москва.
"Из Занзибара (Танзания) в этот период запланировано три рейса российских авиакомпаний, в Россию будет перевезено около 900 человек", - сообщает Росавиация.
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 20:05Распространение коронавируса
Росавиация выпустила памятки для россиян, находящихся в Турции и Танзании
 
Распространение коронавирусаTurkish AirlinesМоскваСтамбулРоссияТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Турция
 
 
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