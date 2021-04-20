https://ria.ru/20210420/aviakompanii-1729161136.html
В Росавиации рассказали о планах по вывозу россиян из Турции и Танзании
В Росавиации рассказали о планах по вывозу россиян из Турции и Танзании
Авиакомпании до конца недели планируют вывезти из Турции в РФ около 19,8 тысячи пассажиров, из Танзании - около 900 пассажиров, следует из сообщения Росавиации. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T19:05
2021-04-20T19:05
2021-04-20T19:10
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Авиакомпании до конца недели планируют вывезти из Турции в РФ около 19,8 тысячи пассажиров, из Танзании - около 900 пассажиров, следует из сообщения Росавиации.Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение РФ с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.Отмечается, что наибольшее количество рейсов будет выполнено по маршрутам Стамбул – Москва и Анталья – Москва."Из Занзибара (Танзания) в этот период запланировано три рейса российских авиакомпаний, в Россию будет перевезено около 900 человек", - сообщает Росавиация.
https://ria.ru/20210419/pamyatki-1729000472.html
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