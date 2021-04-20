https://ria.ru/20210420/aurus-1729027591.html

Серийное производство Aurus начнется на заводе в Елабуге в мае

Серийное производство Aurus начнется на заводе в Елабуге в мае

Серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat стартует на заводе в Елабуге в мае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T06:03

2021-04-20T06:03

2021-04-20T10:18

россия

aurus

экономика

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat стартует на заводе в Елабуге в мае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.Стоимость Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении составит 22 миллиона рублей, а базовая версия — 18 миллионов рублей, говорили ранее в компании. По данным Минпромторга, первые клиенты получат автомобили в следующем месяце.В дальнейшем на заводе в Елабуге будут выпускать и внедорожники Aurus Komendant. Новинку планировали презентовать на автосалоне в Москве в 2020 году, но мероприятие отменили из-за пандемии.По плану, представленному министерством в конце 2019 года, старт серийного выпуска седана Aurus Senat был намечен на первый квартал 2021-го. В марте этого года стало известно о выпуске первой пилотной партии Aurus, не предназначенной для продажи, автомобили отправили на испытания в НАМИ.Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" — ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

https://ria.ru/20210311/aurus-1600724570.html

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россия, aurus, экономика