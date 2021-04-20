Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210420/apple-1729173512.html
Apple показала новое поколение планшетов iPad Pro
Apple показала новое поколение планшетов iPad Pro
Новые планшеты iPad Pro получили процессор M1. Показали пятое поколение профессиональных планшетных компьютеров Apple в рамках большой весенней презентации... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T20:58
2021-04-20T22:47
наука
apple ipad
apple
сша
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729172808_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_c772aac70fc42b8d43640176794ea742.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Новые планшеты iPad Pro получили процессор M1. Показали пятое поколение профессиональных планшетных компьютеров Apple в рамках большой весенней презентации производителя.Внешне планшеты практически не изменились. Доступны две диагонали экранов — 11 и 12,9 дюйма. Матрица старшего iPad Pro выполнена по революционной технологии miniLED, которая лишена недостатков привычных OLED-экранов. Яркость дисплеев Liquid Retina XDR составляет 1000 нит.Планшеты оснащены процессором Apple M1 — производитель обещает, что это самый быстрый планшет на рынке и по вычислительным способностям обгоняет даже многие компьютеры. Максимальный объем накопителя составит два терабайта, а порт USB-C получил поддержку Thunderbolt 4.Планшеты iPad Pro пятого поколения получат версию с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Другое нововведение — новая фронтальная 12-мегапиксельная камера. Устройства станут доступны для предзаказа по цене от 800 долларов (61 000 рублей) за 11 дюймов и от 1099 долларов (84 500 рублей) за 12,9-дюймовую версию в США. Для предзаказа они станут доступны 30 апреля, а продажи начнутся в мае.
https://ria.ru/20210420/imac-1729171604.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729172808_160:0:1116:717_1920x0_80_0_0_47d21535ee1660051e261fa1e8faa94c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple ipad, apple, сша, технологии

Apple показала новое поколение планшетов iPad Pro

20:58 20.04.2021 (обновлено: 22:47 20.04.2021)
 
© AppleApple iPad Pro
Apple iPad Pro - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Новые планшеты iPad Pro получили процессор M1. Показали пятое поколение профессиональных планшетных компьютеров Apple в рамках большой весенней презентации производителя.
Внешне планшеты практически не изменились. Доступны две диагонали экранов — 11 и 12,9 дюйма. Матрица старшего iPad Pro выполнена по революционной технологии miniLED, которая лишена недостатков привычных OLED-экранов. Яркость дисплеев Liquid Retina XDR составляет 1000 нит.
Планшеты оснащены процессором Apple M1 — производитель обещает, что это самый быстрый планшет на рынке и по вычислительным способностям обгоняет даже многие компьютеры. Максимальный объем накопителя составит два терабайта, а порт USB-C получил поддержку Thunderbolt 4.
Планшеты iPad Pro пятого поколения получат версию с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Другое нововведение — новая фронтальная 12-мегапиксельная камера.
Устройства станут доступны для предзаказа по цене от 800 долларов (61 000 рублей) за 11 дюймов и от 1099 долларов (84 500 рублей) за 12,9-дюймовую версию в США. Для предзаказа они станут доступны 30 апреля, а продажи начнутся в мае.
Apple iMac - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 20:37Наука
Новый компьютер iMac получил процессор M1 от Apple
 
НаукаApple iPadAppleСШАТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
01:53Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
01:42В промзоне в Ленинградской области загорелся строительный мусор
01:38В Бразилии бизнес-джет разбился при посадке
Лента новостейМолния