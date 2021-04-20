https://ria.ru/20210420/apple-1729173512.html

Apple показала новое поколение планшетов iPad Pro

Apple показала новое поколение планшетов iPad Pro

Новые планшеты iPad Pro получили процессор M1. Показали пятое поколение профессиональных планшетных компьютеров Apple в рамках большой весенней презентации... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T20:58

2021-04-20T20:58

2021-04-20T22:47

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Новые планшеты iPad Pro получили процессор M1. Показали пятое поколение профессиональных планшетных компьютеров Apple в рамках большой весенней презентации производителя.Внешне планшеты практически не изменились. Доступны две диагонали экранов — 11 и 12,9 дюйма. Матрица старшего iPad Pro выполнена по революционной технологии miniLED, которая лишена недостатков привычных OLED-экранов. Яркость дисплеев Liquid Retina XDR составляет 1000 нит.Планшеты оснащены процессором Apple M1 — производитель обещает, что это самый быстрый планшет на рынке и по вычислительным способностям обгоняет даже многие компьютеры. Максимальный объем накопителя составит два терабайта, а порт USB-C получил поддержку Thunderbolt 4.Планшеты iPad Pro пятого поколения получат версию с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Другое нововведение — новая фронтальная 12-мегапиксельная камера. Устройства станут доступны для предзаказа по цене от 800 долларов (61 000 рублей) за 11 дюймов и от 1099 долларов (84 500 рублей) за 12,9-дюймовую версию в США. Для предзаказа они станут доступны 30 апреля, а продажи начнутся в мае.

https://ria.ru/20210420/imac-1729171604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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