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В резиденции губернатора на юге Афганистана произошел взрыв
В резиденции губернатора на юге Афганистана произошел взрыв
Взрыв произошел в резиденции губернатора провинции Забуль на юге Афганистана, несколько человек пострадали, сообщил РИА Новости источник в офисе главы региона. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:25
2021-04-20T11:25
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КАБУЛ, 20 апр - РИА Новости. Взрыв произошел в резиденции губернатора провинции Забуль на юге Афганистана, несколько человек пострадали, сообщил РИА Новости источник в офисе главы региона."Взрыв произошел во дворце губернатора провинции Забуль ... взрыв был направлен на председателя совета провинции Атаджана Хака Баяна, который, как и несколько других людей, пострадал", - заявил источник.Он добавил, что подробности появятся позже.
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забуль, афганистан, в мире

В резиденции губернатора на юге Афганистана произошел взрыв

11:25 20.04.2021
 
© AFP 2021 / Farid ZahirАфганский полицейский обыскивает избирателей, Афганистан. 20 октября 2018
Афганский полицейский обыскивает избирателей, Афганистан. 20 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AFP 2021 / Farid Zahir
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КАБУЛ, 20 апр - РИА Новости. Взрыв произошел в резиденции губернатора провинции Забуль на юге Афганистана, несколько человек пострадали, сообщил РИА Новости источник в офисе главы региона.
"Взрыв произошел во дворце губернатора провинции Забуль ... взрыв был направлен на председателя совета провинции Атаджана Хака Баяна, который, как и несколько других людей, пострадал", - заявил источник.
Он добавил, что подробности появятся позже.
Полицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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