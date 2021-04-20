https://ria.ru/20210420/afganistan-1729060000.html
В резиденции губернатора на юге Афганистана произошел взрыв
В резиденции губернатора на юге Афганистана произошел взрыв
Взрыв произошел в резиденции губернатора провинции Забуль на юге Афганистана, несколько человек пострадали, сообщил РИА Новости источник в офисе главы региона. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:25
2021-04-20T11:25
2021-04-20T11:25
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КАБУЛ, 20 апр - РИА Новости. Взрыв произошел в резиденции губернатора провинции Забуль на юге Афганистана, несколько человек пострадали, сообщил РИА Новости источник в офисе главы региона."Взрыв произошел во дворце губернатора провинции Забуль ... взрыв был направлен на председателя совета провинции Атаджана Хака Баяна, который, как и несколько других людей, пострадал", - заявил источник.Он добавил, что подробности появятся позже.
https://ria.ru/20210420/afganistan-1729032758.html
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