https://ria.ru/20210420/afganistan-1729060000.html

В резиденции губернатора на юге Афганистана произошел взрыв

В резиденции губернатора на юге Афганистана произошел взрыв

Взрыв произошел в резиденции губернатора провинции Забуль на юге Афганистана, несколько человек пострадали, сообщил РИА Новости источник в офисе главы региона. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:25

2021-04-20T11:25

2021-04-20T11:25

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КАБУЛ, 20 апр - РИА Новости. Взрыв произошел в резиденции губернатора провинции Забуль на юге Афганистана, несколько человек пострадали, сообщил РИА Новости источник в офисе главы региона."Взрыв произошел во дворце губернатора провинции Забуль ... взрыв был направлен на председателя совета провинции Атаджана Хака Баяна, который, как и несколько других людей, пострадал", - заявил источник.Он добавил, что подробности появятся позже.

https://ria.ru/20210420/afganistan-1729032758.html

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