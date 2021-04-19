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Онлайн-конференция о религиозной тематике в журналистике
Онлайн-конференция о религиозной тематике в журналистике
23 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция начальника отдела "Религия и мировоззрение", координатора по вопросам взаимодействия с религиозными организациями Главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Ольги ЛИПИЧ.
2021-04-19T10:48
2021-04-19T10:48
анонсы
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Задать вопросВ ходе мероприятия будут рассмотрены проблемы и перспективы развития религиозной и теологической тематики в современной журналистике.Какую информацию о теологии и религии, зачем и как подавать аудитории? Как пишутся новости, интервью и большие тексты? Что нужно, чтобы истории из жизни конфессий и их научное осмысление были востребованы? Каковы оптимальные формы взаимодействия источника информации и журналиста, структура пресс-релиза, суть и акценты, другие полезные навыки?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Онлайн-конференция о религиозной тематике в журналистике

10:48 19.04.2021
 
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23 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция начальника отдела "Религия и мировоззрение", координатора по вопросам взаимодействия с религиозными организациями Главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Ольги ЛИПИЧ.
Задать вопрос

В ходе мероприятия будут рассмотрены проблемы и перспективы развития религиозной и теологической тематики в современной журналистике.
Какую информацию о теологии и религии, зачем и как подавать аудитории? Как пишутся новости, интервью и большие тексты? Что нужно, чтобы истории из жизни конфессий и их научное осмысление были востребованы? Каковы оптимальные формы взаимодействия источника информации и журналиста, структура пресс-релиза, суть и акценты, другие полезные навыки?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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