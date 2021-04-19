https://ria.ru/20210419/zhurnalistika-1728888525.html

Онлайн-конференция о религиозной тематике в журналистике

Онлайн-конференция о религиозной тематике в журналистике

23 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция начальника отдела "Религия и мировоззрение", координатора по вопросам взаимодействия с религиозными организациями Главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Ольги ЛИПИЧ.

2021-04-19T10:48

2021-04-19T10:48

2021-04-19T10:48

анонсы

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Задать вопросВ ходе мероприятия будут рассмотрены проблемы и перспективы развития религиозной и теологической тематики в современной журналистике.Какую информацию о теологии и религии, зачем и как подавать аудитории? Как пишутся новости, интервью и большие тексты? Что нужно, чтобы истории из жизни конфессий и их научное осмысление были востребованы? Каковы оптимальные формы взаимодействия источника информации и журналиста, структура пресс-релиза, суть и акценты, другие полезные навыки?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы