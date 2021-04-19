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Глава СПЧ направил письмо Бастрыкину о возможных нарушениях в деле DOXA
Глава СПЧ направил письмо Бастрыкину о возможных нарушениях в деле DOXA
Глава СПЧ Валерий Фадеев направил председателю СК РФ Александру Бастрыкину письмо, в котором обратил внимание на возможные процессуальные нарушения в деле в... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:23
2021-04-19T15:23
россия
валерий фадеев
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев направил председателю СК РФ Александру Бастрыкину письмо, в котором обратил внимание на возможные процессуальные нарушения в деле в отношении редакторов студенческого журнала DOXA, сообщила пресс-служба совета.Ранее Басманный суд Москвы избрал для четырех редакторов DOXA, которых обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в опасную для жизни деятельность, меру пресечения в виде запрета определенных действий. До 14 июня им нельзя покидать жилое помещение, использовать средства связи и интернет, за исключением экстренных случаев. Свою причастность к преступлению молодые люди отрицают."Члены трех постоянных комиссий Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подписали коллективное письмо в ваш адрес по вопросу уголовного дела, возбужденного по ст. 151.2 Уголовного кодекса РФ в отношении участников студенческого журнала DOXA, в котором обращают ваше внимание на возможное наличие ряда процессуальных нарушений при проведении проверочных мероприятий", - приводится цитата из обращения.Ранее журнал DOXA сообщил об обысках в редакции у ряда сотрудников, связав их "с видео в поддержку школьников и студентов, на которых давит администрация перед протестами 23 января".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
https://ria.ru/20210415/doxa-1728405711.html
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россия, валерий фадеев, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, дмитрий песков, общество

Глава СПЧ направил письмо Бастрыкину о возможных нарушениях в деле DOXA

15:23 19.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев направил председателю СК РФ Александру Бастрыкину письмо, в котором обратил внимание на возможные процессуальные нарушения в деле в отношении редакторов студенческого журнала DOXA, сообщила пресс-служба совета.
Ранее Басманный суд Москвы избрал для четырех редакторов DOXA, которых обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в опасную для жизни деятельность, меру пресечения в виде запрета определенных действий. До 14 июня им нельзя покидать жилое помещение, использовать средства связи и интернет, за исключением экстренных случаев. Свою причастность к преступлению молодые люди отрицают.
Сотрудники ФСИН доставили сотрудников редакции независимого студенческого журнала DOXA в Басманный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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В Кремле отреагировали на ситуацию вокруг издания DOXA
"Члены трех постоянных комиссий Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подписали коллективное письмо в ваш адрес по вопросу уголовного дела, возбужденного по ст. 151.2 Уголовного кодекса РФ в отношении участников студенческого журнала DOXA, в котором обращают ваше внимание на возможное наличие ряда процессуальных нарушений при проведении проверочных мероприятий", - приводится цитата из обращения.
Ранее журнал DOXA сообщил об обысках в редакции у ряда сотрудников, связав их "с видео в поддержку школьников и студентов, на которых давит администрация перед протестами 23 января".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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РоссияВалерий ФадеевСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинДмитрий ПесковОбщество
 
 
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