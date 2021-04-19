https://ria.ru/20210419/zhile-1728864054.html

СК проверяет видео о вдове ветерана, живущей в ветхом доме в Приморье

СК проверяет видео о вдове ветерана, живущей в ветхом доме в Приморье

Следователи и прокуратура начали проверку после появления в соцсетях видео о вдове ветерана Великой Отечественной войны, которая живет в ветхом доме в Приморье... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T02:49

2021-04-19T02:49

2021-04-19T05:07

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Следователи и прокуратура начали проверку после появления в соцсетях видео о вдове ветерана Великой Отечественной войны, которая живет в ветхом доме в Приморье и, по словам автора ролика, не получает помощи от двух своих сыновей, сообщают ведомства.В соцсетях опубликовано видео, на котором показан ветхий дом пожилой женщины. Автор ролика говорит, что она живет с двумя 60-летними сыновьями, один из которых инвалид. Снявший видео просит власти поместить 89-летнюю пенсионерку в социальное учреждение.Следствие отмечает, что предварительно установлено, женщина живет с двумя сыновьями, которые не помогают ей, не заботятся, при этом ведут асоциальный образ жизни."Кроме того, пенсионерка живет в ветхом жилье в помещении, непригодном для проживания. Однако никаких мер по предоставлению ей иного жилья или помещения ее в специальное учреждение для престарелых и инвалидов должностными лицами не принято", - указывает СУСК.Прокуратура Приморья также сообщила о проверке. По ее результатам будет дана оценка работе уполномоченных служб, соблюдению прав пенсионерки, в том числе на благоприятные условия жизни, а также исполнению обязанностей по уходу и содержанию за престарелой женщиной.

https://realty.ria.ru/20201223/putin-1590572851.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия