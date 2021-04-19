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СК проверяет видео о вдове ветерана, живущей в ветхом доме в Приморье
СК проверяет видео о вдове ветерана, живущей в ветхом доме в Приморье
Следователи и прокуратура начали проверку после появления в соцсетях видео о вдове ветерана Великой Отечественной войны, которая живет в ветхом доме в Приморье... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T02:49
2021-04-19T02:49
2021-04-19T05:07
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Следователи и прокуратура начали проверку после появления в соцсетях видео о вдове ветерана Великой Отечественной войны, которая живет в ветхом доме в Приморье и, по словам автора ролика, не получает помощи от двух своих сыновей, сообщают ведомства.В соцсетях опубликовано видео, на котором показан ветхий дом пожилой женщины. Автор ролика говорит, что она живет с двумя 60-летними сыновьями, один из которых инвалид. Снявший видео просит власти поместить 89-летнюю пенсионерку в социальное учреждение.Следствие отмечает, что предварительно установлено, женщина живет с двумя сыновьями, которые не помогают ей, не заботятся, при этом ведут асоциальный образ жизни."Кроме того, пенсионерка живет в ветхом жилье в помещении, непригодном для проживания. Однако никаких мер по предоставлению ей иного жилья или помещения ее в специальное учреждение для престарелых и инвалидов должностными лицами не принято", - указывает СУСК.Прокуратура Приморья также сообщила о проверке. По ее результатам будет дана оценка работе уполномоченных служб, соблюдению прав пенсионерки, в том числе на благоприятные условия жизни, а также исполнению обязанностей по уходу и содержанию за престарелой женщиной.
https://realty.ria.ru/20201223/putin-1590572851.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости.
Следователи и прокуратура начали проверку после появления в соцсетях видео о вдове ветерана Великой Отечественной войны, которая живет в ветхом доме в Приморье
и, по словам автора ролика, не получает помощи от двух своих сыновей, сообщают ведомства.
В соцсетях опубликовано видео, на котором показан ветхий дом пожилой женщины. Автор ролика говорит, что она живет с двумя 60-летними сыновьями, один из которых инвалид. Снявший видео просит власти поместить 89-летнюю пенсионерку в социальное учреждение.
"В одной из социальных сетей размещен видеоролик о вдове ветерана Великой Отечественной войны, проживающей в селе Прохладное Надеждинского района в ветхом жилье и нуждающейся в помещении ее в специальное социальное учреждение. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении краевого СУСК РФ.
Следствие отмечает, что предварительно установлено, женщина живет с двумя сыновьями, которые не помогают ей, не заботятся, при этом ведут асоциальный образ жизни.
"Кроме того, пенсионерка живет в ветхом жилье в помещении, непригодном для проживания. Однако никаких мер по предоставлению ей иного жилья или помещения ее в специальное учреждение для престарелых и инвалидов должностными лицами не принято", - указывает СУСК.
Прокуратура Приморья также сообщила о проверке. По ее результатам будет дана оценка работе уполномоченных служб, соблюдению прав пенсионерки, в том числе на благоприятные условия жизни, а также исполнению обязанностей по уходу и содержанию за престарелой женщиной.