https://ria.ru/20210419/zelenskiy-1728938872.html

Во Франции рассказали о "вежливом ответе" Макрона на вопрос Зеленского

Во Франции рассказали о "вежливом ответе" Макрона на вопрос Зеленского

Перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский в очередной раз указал на необходимость вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Однако РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T14:31

2021-04-19T14:31

2021-04-19T16:04

россия

эммануэль макрон

нато

евросоюз

владимир зеленский

дмитрий песков

москва

париж

в мире

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский в очередной раз указал на необходимость вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Однако французскому лидеру пришлось уйти от острой темы, чтобы не обидеть коллегу, пишет газета L'Opinion.Как отмечает издание, на переговорах в Париже Макрон стремился снизить напряженность между Москвой и Киевом с помощью дипломатии, но при этом старался не потерять лицо. Тем не менее ему предстояло обсудить вступление Украины в ЕС и НАТО — об этом Зеленский ранее упомянул в интервью Le Figaro.По словам автора статьи, "вежливым ответом" президента Франции стал уход от темы: он сразу не стал говорить об этом. Как пишет L'Opinion, Макрон понимает, что поддержка вступления Украины в НАТО грозит осложнением отношений с Россией. Позже в администрации французского лидера уточнили, что этот "деликатный вопрос" необходимо рассматривать коллективно на саммите Североатлантического альянса в июне.Ранее Зеленский назвал вступление в НАТО единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе. При этом, как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев тем самым усугубит свои внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик такое членство обернется "глубоко неприемлемой перспективой".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210417/frantsuzy-1728720423.html

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париж

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россия, эммануэль макрон, нато, евросоюз, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, париж, в мире