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Во Франции рассказали о "вежливом ответе" Макрона на вопрос Зеленского
Во Франции рассказали о "вежливом ответе" Макрона на вопрос Зеленского
Перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский в очередной раз указал на необходимость вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Однако РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:31
2021-04-19T16:04
россия
эммануэль макрон
нато
евросоюз
владимир зеленский
дмитрий песков
москва
париж
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский в очередной раз указал на необходимость вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Однако французскому лидеру пришлось уйти от острой темы, чтобы не обидеть коллегу, пишет газета L'Opinion.Как отмечает издание, на переговорах в Париже Макрон стремился снизить напряженность между Москвой и Киевом с помощью дипломатии, но при этом старался не потерять лицо. Тем не менее ему предстояло обсудить вступление Украины в ЕС и НАТО — об этом Зеленский ранее упомянул в интервью Le Figaro.По словам автора статьи, "вежливым ответом" президента Франции стал уход от темы: он сразу не стал говорить об этом. Как пишет L'Opinion, Макрон понимает, что поддержка вступления Украины в НАТО грозит осложнением отношений с Россией. Позже в администрации французского лидера уточнили, что этот "деликатный вопрос" необходимо рассматривать коллективно на саммите Североатлантического альянса в июне.Ранее Зеленский назвал вступление в НАТО единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе. При этом, как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев тем самым усугубит свои внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик такое членство обернется "глубоко неприемлемой перспективой".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210417/frantsuzy-1728720423.html
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россия, эммануэль макрон, нато, евросоюз, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, париж, в мире

Во Франции рассказали о "вежливом ответе" Макрона на вопрос Зеленского

14:31 19.04.2021 (обновлено: 16:04 19.04.2021)
 
© REUTERS / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Елисейском дворце в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский в очередной раз указал на необходимость вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Однако французскому лидеру пришлось уйти от острой темы, чтобы не обидеть коллегу, пишет газета L'Opinion.
Как отмечает издание, на переговорах в Париже Макрон стремился снизить напряженность между Москвой и Киевом с помощью дипломатии, но при этом старался не потерять лицо. Тем не менее ему предстояло обсудить вступление Украины в ЕС и НАТО — об этом Зеленский ранее упомянул в интервью Le Figaro.
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По словам автора статьи, "вежливым ответом" президента Франции стал уход от темы: он сразу не стал говорить об этом. Как пишет L'Opinion, Макрон понимает, что поддержка вступления Украины в НАТО грозит осложнением отношений с Россией. Позже в администрации французского лидера уточнили, что этот "деликатный вопрос" необходимо рассматривать коллективно на саммите Североатлантического альянса в июне.
Ранее Зеленский назвал вступление в НАТО единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе. При этом, как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев тем самым усугубит свои внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик такое членство обернется "глубоко неприемлемой перспективой".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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РоссияЭммануэль МакронНАТОЕвросоюзВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМоскваПарижВ мире
 
 
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