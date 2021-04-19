https://ria.ru/20210419/zavody-1728893241.html

Минфин предложил отложить строительство 25 мусорных заводов в России

Минфин предложил отложить строительство 25 мусорных заводов в России

Министерство финансов предложило приостановить финансирование проекта "Ростеха" по строительству еще 25 мусоросжигательных заводов, сообщил РБК со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:07

2021-04-19T11:07

2021-04-19T11:40

ирина окладникова

виктория абрамченко

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

ростех

экономика

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Министерство финансов предложило приостановить финансирование проекта "Ростеха" по строительству еще 25 мусоросжигательных заводов, сообщил РБК со ссылкой на письмо замглавы ведомства Ирины Окладниковой вице-премьеру Виктории Абрамченко.У проекта нет четкого обоснования, указано в послании. Кроме того, по информации СМИ, заморозка связана с неготовностью первых пяти предприятий, которые "РТ-Инвест" рассчитывает запустить до конца 2023 года. Финансировать новые заводы предполагалось за счет договоров о предоставлении мощности и средств экологического сбора, что вызвало критику со стороны крупных потребителей электроэнергии, а также Минэнерго и Минэкономразвития.Ранее вице-премьер Абрамченко выступила против проекта, назвав заводы "Ростеха" "платиновыми", а Министерство финансов оценило запрошенные меры поддержки как "беспрецедентные".

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/kredit-1728192695.html

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ирина окладникова, виктория абрамченко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ростех, экономика