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Минфин предложил отложить строительство 25 мусорных заводов в России
Минфин предложил отложить строительство 25 мусорных заводов в России
Министерство финансов предложило приостановить финансирование проекта "Ростеха" по строительству еще 25 мусоросжигательных заводов, сообщил РБК со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:07
2021-04-19T11:40
ирина окладникова
виктория абрамченко
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ростех
экономика
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Министерство финансов предложило приостановить финансирование проекта "Ростеха" по строительству еще 25 мусоросжигательных заводов, сообщил РБК со ссылкой на письмо замглавы ведомства Ирины Окладниковой вице-премьеру Виктории Абрамченко.У проекта нет четкого обоснования, указано в послании. Кроме того, по информации СМИ, заморозка связана с неготовностью первых пяти предприятий, которые "РТ-Инвест" рассчитывает запустить до конца 2023 года. Финансировать новые заводы предполагалось за счет договоров о предоставлении мощности и средств экологического сбора, что вызвало критику со стороны крупных потребителей электроэнергии, а также Минэнерго и Минэкономразвития.Ранее вице-премьер Абрамченко выступила против проекта, назвав заводы "Ростеха" "платиновыми", а Министерство финансов оценило запрошенные меры поддержки как "беспрецедентные".
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ирина окладникова, виктория абрамченко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ростех, экономика

Минфин предложил отложить строительство 25 мусорных заводов в России

11:07 19.04.2021 (обновлено: 11:40 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Министерство финансов предложило приостановить финансирование проекта "Ростеха" по строительству еще 25 мусоросжигательных заводов, сообщил РБК со ссылкой на письмо замглавы ведомства Ирины Окладниковой вице-премьеру Виктории Абрамченко.
У проекта нет четкого обоснования, указано в послании. Кроме того, по информации СМИ, заморозка связана с неготовностью первых пяти предприятий, которые "РТ-Инвест" рассчитывает запустить до конца 2023 года.
Финансировать новые заводы предполагалось за счет договоров о предоставлении мощности и средств экологического сбора, что вызвало критику со стороны крупных потребителей электроэнергии, а также Минэнерго и Минэкономразвития.
Ранее вице-премьер Абрамченко выступила против проекта, назвав заводы "Ростеха" "платиновыми", а Министерство финансов оценило запрошенные меры поддержки как "беспрецедентные".
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14 апреля, 10:34
Операторы по обращению с мусором могут получить льготные кредиты
 
Ирина ОкладниковаВиктория АбрамченкоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)РостехЭкономика
 
 
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