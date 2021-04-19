https://ria.ru/20210419/zavody-1728893241.html
Минфин предложил отложить строительство 25 мусорных заводов в России
Минфин предложил отложить строительство 25 мусорных заводов в России
Министерство финансов предложило приостановить финансирование проекта "Ростеха" по строительству еще 25 мусоросжигательных заводов, сообщил РБК со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:07
2021-04-19T11:07
2021-04-19T11:40
ирина окладникова
виктория абрамченко
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ростех
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11cb635699b126719cb03650dc1411fe.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Министерство финансов предложило приостановить финансирование проекта "Ростеха" по строительству еще 25 мусоросжигательных заводов, сообщил РБК со ссылкой на письмо замглавы ведомства Ирины Окладниковой вице-премьеру Виктории Абрамченко.У проекта нет четкого обоснования, указано в послании. Кроме того, по информации СМИ, заморозка связана с неготовностью первых пяти предприятий, которые "РТ-Инвест" рассчитывает запустить до конца 2023 года. Финансировать новые заводы предполагалось за счет договоров о предоставлении мощности и средств экологического сбора, что вызвало критику со стороны крупных потребителей электроэнергии, а также Минэнерго и Минэкономразвития.Ранее вице-премьер Абрамченко выступила против проекта, назвав заводы "Ростеха" "платиновыми", а Министерство финансов оценило запрошенные меры поддержки как "беспрецедентные".
https://radiosputnik.ria.ru/20210414/kredit-1728192695.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e05a348820b673829d59c0b1053962be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина окладникова, виктория абрамченко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ростех, экономика