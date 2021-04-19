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МИД связал высылку дипломатов из Чехии с раскрытием заговора в Белоруссии
МИД связал высылку дипломатов из Чехии с раскрытием заговора в Белоруссии
Высылка Чехией российских дипломатов связана с раскрытием заговора в Белоруссии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:37
2021-04-19T13:37
мария захарова
андрей бабиш
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
белоруссия
сша
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Высылка Чехией российских дипломатов связана с раскрытием заговора в Белоруссии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова."Безусловно, эта история связана, я имею в виду историю, которую раскручивает официальная Прага, с ситуацией вокруг раскрытия заговора вокруг конституционного переворота, этой всей историей, которая связана с Белоруссией", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Как сообщали в ФСБ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Зенкович и белорусский политолог Александр Федута - они планировали военный переворот в Минске 9 мая. В эту же группу, по данным КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики. В КГБ 18 апреля сообщили, что фигуранты дела находятся в СИЗО, они дают признательные показания.Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.Как и ожидалось, в воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728911024.html
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мария захарова, андрей бабиш, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, белоруссия, сша, в мире

МИД связал высылку дипломатов из Чехии с раскрытием заговора в Белоруссии

13:37 19.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Высылка Чехией российских дипломатов связана с раскрытием заговора в Белоруссии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Безусловно, эта история связана, я имею в виду историю, которую раскручивает официальная Прага, с ситуацией вокруг раскрытия заговора вокруг конституционного переворота, этой всей историей, которая связана с Белоруссией", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 12:30
Эксперт назвал причину обвинений Чехии в адрес России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Как сообщали в ФСБ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Зенкович и белорусский политолог Александр Федута - они планировали военный переворот в Минске 9 мая. В эту же группу, по данным КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики. В КГБ 18 апреля сообщили, что фигуранты дела находятся в СИЗО, они дают признательные показания.
Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.
Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька около здания МИД России - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 22:01
Посол Чехии рассказал о визите в МИД России
Как и ожидалось, в воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
 
Мария ЗахароваАндрей БабишАлександр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваБелоруссияСШАВ мире
 
 
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