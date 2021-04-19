https://ria.ru/20210419/zagovor-1728928052.html

МИД связал высылку дипломатов из Чехии с раскрытием заговора в Белоруссии

МИД связал высылку дипломатов из Чехии с раскрытием заговора в Белоруссии

Высылка Чехией российских дипломатов связана с раскрытием заговора в Белоруссии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:37

2021-04-19T13:37

2021-04-19T13:37

мария захарова

андрей бабиш

александр лукашенко

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Высылка Чехией российских дипломатов связана с раскрытием заговора в Белоруссии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова."Безусловно, эта история связана, я имею в виду историю, которую раскручивает официальная Прага, с ситуацией вокруг раскрытия заговора вокруг конституционного переворота, этой всей историей, которая связана с Белоруссией", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Как сообщали в ФСБ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Зенкович и белорусский политолог Александр Федута - они планировали военный переворот в Минске 9 мая. В эту же группу, по данным КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики. В КГБ 18 апреля сообщили, что фигуранты дела находятся в СИЗО, они дают признательные показания.Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.Как и ожидалось, в воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.

https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728911024.html

https://ria.ru/20210418/posol-1728853065.html

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сша

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мария захарова, андрей бабиш, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, белоруссия, сша, в мире