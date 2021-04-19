https://ria.ru/20210419/zaderzhanie-1728914636.html

В Москве задержали мужчину, развращавшего детей по интернету в 2013 году

В Москве задержали мужчину, развращавшего детей по интернету в 2013 году

Мужчину, развращавшего детей по интернету в 2013 году, взяли под стражу в Москве, он признал свою вину, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:43

2021-04-19T12:43

2021-04-19T12:43

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мужчину, развращавшего детей по интернету в 2013 году, взяли под стражу в Москве, он признал свою вину, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным СК, с сентября по октябрь 2013 года мужчина переписывался с малолетними в интернете, по видеосвязи обвиняемый "совершил развратные действия сексуального характера" в отношении детей. Кроме того, мужчина присылал им интимные фотографии. Иванова уточнила, что обвиняемым оказался мужчина 1982 года рождения."Под тяжестью имеющихся доказательств мужчина признал свою вину в полном объеме в совершенных преступлениях, ему предъявлено обвинение. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу" - сказала Иванова.Она отметила, что дети побоялись рассказать все родителям, поэтому о произошедшем стало известно лишь спустя долгое время.Сейчас устанавливаются другие потерпевшие, которые могли пострадать от действий обвиняемого. Расследование по уголовному делу продолжается, добавила Иванова.

https://ria.ru/20210409/proisshestviya-1727523271.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия