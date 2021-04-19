https://ria.ru/20210419/yakutiya-1728877371.html
Якутия готовится к Международным интеллектуальным играм 2022 года
Якутия готовится к Международным интеллектуальным играм 2022 года
Якутия готовится ко вторым Международным интеллектуальным играм (МИИ) "International Science Games-2022", мероприятие пройдет в очном и дистанционном формате,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T09:21
2021-04-19T09:21
2021-04-19T09:21
республика саха (якутия)
россия
республика саха (якутия)
айсен николаев
якутск
общество
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ЯКУТСК, 19 апр – РИА Новости. Якутия готовится ко вторым Международным интеллектуальным играм (МИИ) "International Science Games-2022", мероприятие пройдет в очном и дистанционном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе целевого Фонда будущих поколений республики.В прошлом году глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о проведении вторых Игр в 2022 году. В своем ежегодном послании он поручил кабмину и целевому фонду республики начать подготовку к мероприятию.По словам заместителя председателя правительства Якутии Сергея Местникова, сегодня эксперты всероссийского и международного уровня определяют содержательную часть Игр."Якутия готовится к Международным интеллектуальным играм "International Science Games-2022". В нашу пользу – опыт, который сложился за короткий период вынужденного перехода на дистанционный формат обучения… Якутия вошла в число пяти регионов, которые справились с организацией дистанционного обучения... С учётом этого и новых возможностей республики мы намерены охватить участием еще больше стран и приобщить к знаменательному событию каждого ребенка Якутии", - приводятся слова Местникова.Как отметили в Фонде, МИИ-2022 пройдет в несколько этапов, включая очные и дистанционные мероприятия."Победители Игр получат возможность учебных поездок и стажировок в ведущих научных центрах мира, участвовать в международных научных событиях высокого уровня", - рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось о том, что в 2018 году первые Международные интеллектуальные игры собрали в Якутии одаренных детей более чем из полутора десятка стран. В Якутске собрались 700 участников конкурсных и внеконкурсных мероприятий МИИ, среди которых 169 детей из 17 стран мира, а также школьники из 17 регионов России.
https://ria.ru/20210417/most-1728671678.html
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РИА Новости
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россия, республика саха (якутия), айсен николаев, якутск, общество
ЯКУТСК, 19 апр – РИА Новости. Якутия
готовится ко вторым Международным интеллектуальным играм (МИИ) "International Science Games-2022", мероприятие пройдет в очном и дистанционном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе целевого Фонда будущих поколений республики.
В прошлом году глава Якутии Айсен Николаев
подписал указ о проведении вторых Игр в 2022 году. В своем ежегодном послании он поручил кабмину и целевому фонду республики начать подготовку к мероприятию.
По словам заместителя председателя правительства Якутии Сергея Местникова, сегодня эксперты всероссийского и международного уровня определяют содержательную часть Игр.
"Якутия готовится к Международным интеллектуальным играм "International Science Games-2022". В нашу пользу – опыт, который сложился за короткий период вынужденного перехода на дистанционный формат обучения… Якутия вошла в число пяти регионов, которые справились с организацией дистанционного обучения... С учётом этого и новых возможностей республики мы намерены охватить участием еще больше стран и приобщить к знаменательному событию каждого ребенка Якутии", - приводятся слова Местникова.
Как отметили в Фонде, МИИ-2022 пройдет в несколько этапов, включая очные и дистанционные мероприятия.
"Победители Игр получат возможность учебных поездок и стажировок в ведущих научных центрах мира, участвовать в международных научных событиях высокого уровня", - рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что в 2018 году первые Международные интеллектуальные игры собрали в Якутии одаренных детей более чем из полутора десятка стран. В Якутске
собрались 700 участников конкурсных и внеконкурсных мероприятий МИИ, среди которых 169 детей из 17 стран мира, а также школьники из 17 регионов России
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