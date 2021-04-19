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Карачаево-Черкесская Республика
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Ветераны ВОВ в Карачаево-Черкесии получат ко Дню Победы 50 тысяч рублей
Ветераны ВОВ в Карачаево-Черкесии получат ко Дню Победы 50 тысяч рублей
Ветераны Великой Отечественной войны – жители Карачаево-Черкесии получат ко Дню Победы по 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:29
2021-04-19T16:29
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 19 апр - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны – жители Карачаево-Черкесии получат ко Дню Победы по 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы республики.Решение о региональной выплате в 50 тысяч рублей принял глава республики Рашид Темрезов во время своего общения с жителями КЧР в социальной сети Инстаграм."Все 78 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие в республике, получает такую же региональную выплату, как в год 75-летия Победы", - цитирует главу республики его пресс-служба.По поручению руководителя республики, все выплаты будут произведены до 25 апреля.
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рашид темрезов

Ветераны ВОВ в Карачаево-Черкесии получат ко Дню Победы 50 тысяч рублей

16:29 19.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕРКЕССК, 19 апр - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны – жители Карачаево-Черкесии получат ко Дню Победы по 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы республики.
Решение о региональной выплате в 50 тысяч рублей принял глава республики Рашид Темрезов во время своего общения с жителями КЧР в социальной сети Инстаграм.
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Карачаево-Черкесской Республике - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 16:29Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
"Все 78 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие в республике, получает такую же региональную выплату, как в год 75-летия Победы", - цитирует главу республики его пресс-служба.
По поручению руководителя республики, все выплаты будут произведены до 25 апреля.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
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