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Ветераны ВОВ в Карачаево-Черкесии получат ко Дню Победы 50 тысяч рублей

Ветераны ВОВ в Карачаево-Черкесии получат ко Дню Победы 50 тысяч рублей

Ветераны Великой Отечественной войны – жители Карачаево-Черкесии получат ко Дню Победы по 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T16:29

2021-04-19T16:29

2021-04-19T16:29

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 19 апр - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны – жители Карачаево-Черкесии получат ко Дню Победы по 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы республики.Решение о региональной выплате в 50 тысяч рублей принял глава республики Рашид Темрезов во время своего общения с жителями КЧР в социальной сети Инстаграм."Все 78 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие в республике, получает такую же региональную выплату, как в год 75-летия Победы", - цитирует главу республики его пресс-служба.По поручению руководителя республики, все выплаты будут произведены до 25 апреля.

https://ria.ru/20210211/kompleks-1597061567.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов