Британия уведомила Турцию о проходе своего корабля в Черное море
13:16 19.04.2021 (обновлено: 20:38 19.04.2021)
АНКАРА, 19 апр – РИА Новости. Великобритания направила Турции уведомление о том, что ее военный корабль пройдет через Босфор в Черное море в мае, передает телеканал NTV.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Как сообщило ранее издание Times со ссылкой на источники в британских ВМС, эскадренный миноносец и противолодочный фрегат королевского военно-морского флота Великобритании в мае войдут в Черное море в знак солидарности с Украиной на фоне ситуации на российско-украинской границе.
Великобритания обязана уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, согласно конвенции Монтрё.
Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Чёрному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, и для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу судна.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.