https://ria.ru/20210419/velikobritaniya-1728922403.html

Британия уведомила Турцию о проходе своего корабля в Черное море

Британия уведомила Турцию о проходе своего корабля в Черное море

Великобритания направила Турции уведомление о том, что ее военный корабль пройдет через Босфор в Черное море в мае, передает телеканал NTV. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:16

2021-04-19T13:16

2021-04-19T20:38

россия

черное море

дмитрий песков

монтре

в мире

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АНКАРА, 19 апр – РИА Новости. Великобритания направила Турции уведомление о том, что ее военный корабль пройдет через Босфор в Черное море в мае, передает телеканал NTV.Официального подтверждения этой информации пока нет.Как сообщило ранее издание Times со ссылкой на источники в британских ВМС, эскадренный миноносец и противолодочный фрегат королевского военно-морского флота Великобритании в мае войдут в Черное море в знак солидарности с Украиной на фоне ситуации на российско-украинской границе.Великобритания обязана уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, согласно конвенции Монтрё.Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Чёрному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, и для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу судна.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/fregat-1728897722.html

https://ria.ru/20210419/britaniya-1728863705.html

россия

черное море

монтре

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, дмитрий песков, монтре, в мире