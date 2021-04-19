Высылки российских дипломатов провоцирует Вашингтон, заявили в МИД
13:59 19.04.2021 (обновлено: 14:07 19.04.2021)
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Волну объявлений российских дипломатов персона нон грата разгоняет Вашингтон, это все хорошо отработанный сценарий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В данном случае речь действительно идет о том, что именно Вашингтон разгоняет подобную волну", - сказала дипломат в эфире Первого канала.
"Цепная реакция, которая началась по западным странам, это все хорошо отработанный сценарий", - подчеркнула она
По ее словам, "именно логика вассалов может подтолкнуть суверенное государство, у которого развиваются отношения с нашей страной, к подобным действиям, на которые пошла и Варшава, и Прага".
Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.
В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.