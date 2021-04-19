https://ria.ru/20210419/vashington-1728932603.html

Высылки российских дипломатов провоцирует Вашингтон, заявили в МИД

Высылки российских дипломатов провоцирует Вашингтон, заявили в МИД

Волну объявлений российских дипломатов персона нон грата разгоняет Вашингтон, это все хорошо отработанный сценарий, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:59

2021-04-19T13:59

2021-04-19T14:07

россия

ян гамачек

мария захарова

андрей бабиш

мид чехии

чехия

вашингтон (город)

варшава

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Волну объявлений российских дипломатов персона нон грата разгоняет Вашингтон, это все хорошо отработанный сценарий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В данном случае речь действительно идет о том, что именно Вашингтон разгоняет подобную волну", - сказала дипломат в эфире Первого канала."Цепная реакция, которая началась по западным странам, это все хорошо отработанный сценарий", - подчеркнула онаПо ее словам, "именно логика вассалов может подтолкнуть суверенное государство, у которого развиваются отношения с нашей страной, к подобным действиям, на которые пошла и Варшава, и Прага".Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.

https://ria.ru/20210419/diplomaty-1728928702.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/chekhiya-1728924200.html

россия

чехия

вашингтон (город)

варшава

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россия, ян гамачек, мария захарова, андрей бабиш, мид чехии, чехия, вашингтон (город), варшава