https://ria.ru/20210419/vaktsinatsiya-1728978357.html

ВОЗ призвала не требовать сертификаты о вакцинации для перелетов

ВОЗ призвала не требовать сертификаты о вакцинации для перелетов

Эксперты ВОЗ не рекомендуют требовать доказательства вакцинации для международных перелетов, это может усугубить неравенство в свободе передвижения, говорится в РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:39

2021-04-19T17:39

2021-04-19T23:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

воз

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ЖЕНЕВА, 19 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ВОЗ не рекомендуют требовать доказательства вакцинации для международных перелетов, это может усугубить неравенство в свободе передвижения, говорится в заявлении по итогам заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения по ситуации с пандемией COVID-19."Временные рекомендации государствам-членам… не требовать доказательства вакцинации как условия для въезда, с учетом ограниченных (но растущих) свидетельств об эффективности вакцин в снижении распространения вируса и при до сих пор остающемся неравенстве в глобальном распределении вакцин. Государствам-членам настоятельно рекомендуется признать, что требования о доказательстве вакцинации могут усугубить неравенство… в свободе передвижения", - говорится в рекомендациях, опубликованных по итогам встречи чрезвычайного комитета ВОЗ.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире