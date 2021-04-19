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ВОЗ призвала не требовать сертификаты о вакцинации для перелетов
ВОЗ призвала не требовать сертификаты о вакцинации для перелетов
Эксперты ВОЗ не рекомендуют требовать доказательства вакцинации для международных перелетов, это может усугубить неравенство в свободе передвижения, говорится в РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T17:39
2021-04-19T17:39
2021-04-19T23:34
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ЖЕНЕВА, 19 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ВОЗ не рекомендуют требовать доказательства вакцинации для международных перелетов, это может усугубить неравенство в свободе передвижения, говорится в заявлении по итогам заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения по ситуации с пандемией COVID-19."Временные рекомендации государствам-членам… не требовать доказательства вакцинации как условия для въезда, с учетом ограниченных (но растущих) свидетельств об эффективности вакцин в снижении распространения вируса и при до сих пор остающемся неравенстве в глобальном распределении вакцин. Государствам-членам настоятельно рекомендуется признать, что требования о доказательстве вакцинации могут усугубить неравенство… в свободе передвижения", - говорится в рекомендациях, опубликованных по итогам встречи чрезвычайного комитета ВОЗ.
РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире