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Гинцбург прокомментировал данные об эффективности "Спутника V"
Гинцбург прокомментировал данные об эффективности "Спутника V"
Реальная эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" может быть даже выше, чем показывают нынешние результаты в 97,6%, заявил директор разработавшего... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T17:57
2021-04-19T17:57
2021-04-19T17:58
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
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коронавирус covid-19
вакцинация
россия
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Реальная эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" может быть даже выше, чем показывают нынешние результаты в 97,6%, заявил директор разработавшего вакцину "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций в понедельник сообщили, что эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее ведущим медицинским журналом The Lancet (91,6%)."Реальная эффективность вакцины "Спутник V" может быть даже выше, чем демонстрируют существующие результаты нашего анализа, поскольку данные системы учета заболевших допускают временной лаг между забором образца (реальной датой заболевания) и постановкой диагноза", - сказал Гинцбург, которого цитирует РФПИ.Он отметил, что "Спутник V" в очередной раз подтвердил свою высокую эффективность для профилактики коронавирусной инфекции.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
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