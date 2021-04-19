https://ria.ru/20210419/vaktsina-1728981174.html

Гинцбург прокомментировал данные об эффективности "Спутника V"

Гинцбург прокомментировал данные об эффективности "Спутника V"

Реальная эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" может быть даже выше, чем показывают нынешние результаты в 97,6%, заявил директор разработавшего... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:57

2021-04-19T17:57

2021-04-19T17:58

распространение коронавируса

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александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Реальная эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" может быть даже выше, чем показывают нынешние результаты в 97,6%, заявил директор разработавшего вакцину "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций в понедельник сообщили, что эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее ведущим медицинским журналом The Lancet (91,6%)."Реальная эффективность вакцины "Спутник V" может быть даже выше, чем демонстрируют существующие результаты нашего анализа, поскольку данные системы учета заболевших допускают временной лаг между забором образца (реальной датой заболевания) и постановкой диагноза", - сказал Гинцбург, которого цитирует РФПИ.Он отметил, что "Спутник V" в очередной раз подтвердил свою высокую эффективность для профилактики коронавирусной инфекции.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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