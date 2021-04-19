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В МИД заявили о попытках Запада нейтрализовать успех "Спутника V"
В МИД заявили о попытках Запада нейтрализовать успех "Спутника V"
Запад на фоне собственных проблем с противодействием COVID-19 пытается нейтрализовать положительный эффект российской вакцины "Спутник V", заявила в понедельник РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:03
2021-04-19T15:03
2021-04-19T15:03
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вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запад на фоне собственных проблем с противодействием COVID-19 пытается нейтрализовать положительный эффект российской вакцины "Спутник V", заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она отметила, что раньше в западном информационном пространстве пытались шутить по поводу успехов Москвы в разработке собственных вакцин."Теперь уже всем не до шуток, потому что уже очевидный факт: очереди на закупку, на сотрудничество по производству и обмену опытом, технологиями. Это действительно прорывная вещь, и ее нужно было каким-то образом в информационном плане нейтрализовать. Отсюда и все остальное. И, конечно, колоссальный провал западного сообщества на пути противодействия COVID-19... Этому нужно было что-то противопоставить", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, мария захарова, здоровье - общество, москва, в мире