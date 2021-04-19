Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210419/vaktsina-1728945875.html
В МИД заявили о попытках Запада нейтрализовать успех "Спутника V"
В МИД заявили о попытках Запада нейтрализовать успех "Спутника V"
Запад на фоне собственных проблем с противодействием COVID-19 пытается нейтрализовать положительный эффект российской вакцины "Спутник V", заявила в понедельник РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:03
2021-04-19T15:03
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
мария захарова
здоровье - общество
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599126570_91:0:2953:1610_1920x0_80_0_0_ba6406b652d5cbe13661bc92c878e317.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запад на фоне собственных проблем с противодействием COVID-19 пытается нейтрализовать положительный эффект российской вакцины "Спутник V", заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она отметила, что раньше в западном информационном пространстве пытались шутить по поводу успехов Москвы в разработке собственных вакцин."Теперь уже всем не до шуток, потому что уже очевидный факт: очереди на закупку, на сотрудничество по производству и обмену опытом, технологиями. Это действительно прорывная вещь, и ее нужно было каким-то образом в информационном плане нейтрализовать. Отсюда и все остальное. И, конечно, колоссальный провал западного сообщества на пути противодействия COVID-19... Этому нужно было что-то противопоставить", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599126570_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_e7dec85d7bf10723cf53a562b6180305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, мария захарова, здоровье - общество, москва, в мире

В МИД заявили о попытках Запада нейтрализовать успех "Спутника V"

15:03 19.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запад на фоне собственных проблем с противодействием COVID-19 пытается нейтрализовать положительный эффект российской вакцины "Спутник V", заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что раньше в западном информационном пространстве пытались шутить по поводу успехов Москвы в разработке собственных вакцин.
"Теперь уже всем не до шуток, потому что уже очевидный факт: очереди на закупку, на сотрудничество по производству и обмену опытом, технологиями. Это действительно прорывная вещь, и ее нужно было каким-то образом в информационном плане нейтрализовать. Отсюда и все остальное. И, конечно, колоссальный провал западного сообщества на пути противодействия COVID-19... Этому нужно было что-то противопоставить", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМария ЗахароваЗдоровье - ОбществоМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13Ученый: космонавты будут больше облучаться на новой станции, чем на МКС
04:08Россиянам объяснили, зачем звонят "бесплатные" юристы
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
Лента новостейМолния