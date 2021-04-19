https://ria.ru/20210419/vaktsina-1728917321.html

Правительство Австрии согласовало закупку "Спутника V"

Правительство Австрии согласовало закупку "Спутника V"

Правительство Австрии договорилось закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" c применением ее после регистрации Европейским агентством по... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:53

2021-04-19T12:53

2021-04-19T13:01

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

себастьян курц

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565025685_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_46ef5ce1828a844d56b36aa6a69e8993.jpg

ВЕНА, 19 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Правительство Австрии договорилось закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" c применением ее после регистрации Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), говорится в заявлении канцлера Себастьяна Курца, поступившего в распоряжение РИА Новости."Мы договорились о покупке 1 миллиона доз вакцины "Спутник", которая используется уже в более 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию европейским регулятором EMA, потому что каждая дополнительная вакцина поможет нам спасти жизни, сохранить рабочие места и быстрее вернуться к нормальной жизни", - заявил Курц.Как уточнили РИА Новости в федеральном правительстве, применение планируется после регистрации препарата регулятором. "Применение - после регистрации EMA", - сообщили в правительстве Австрии, подтвердив намерение купить вакцину.В начале марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о том, что EMA начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины. Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству."Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, себастьян курц, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, в мире