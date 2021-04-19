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Правительство Австрии согласовало закупку "Спутника V"
Правительство Австрии согласовало закупку "Спутника V"
Правительство Австрии договорилось закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" c применением ее после регистрации Европейским агентством по... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:53
2021-04-19T12:53
2021-04-19T13:01
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
себастьян курц
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
здоровье - общество
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ВЕНА, 19 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Правительство Австрии договорилось закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" c применением ее после регистрации Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), говорится в заявлении канцлера Себастьяна Курца, поступившего в распоряжение РИА Новости."Мы договорились о покупке 1 миллиона доз вакцины "Спутник", которая используется уже в более 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию европейским регулятором EMA, потому что каждая дополнительная вакцина поможет нам спасти жизни, сохранить рабочие места и быстрее вернуться к нормальной жизни", - заявил Курц.Как уточнили РИА Новости в федеральном правительстве, применение планируется после регистрации препарата регулятором. "Применение - после регистрации EMA", - сообщили в правительстве Австрии, подтвердив намерение купить вакцину.В начале марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о том, что EMA начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины. Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству."Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
РИА Новости
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