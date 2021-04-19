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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210419/usynovlenie-1728989531.html
Приложение по поиску детей для усыновления оценили в Подмосковье
Приложение по поиску детей для усыновления оценили в Подмосковье
Приложение "Усыновление в Московской области" оценили жители региона. Бесплатная программа для гаджетов появилась еще в прошлом году, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:43
2021-04-19T18:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Приложение "Усыновление в Московской области" оценили жители региона. Бесплатная программа для гаджетов появилась еще в прошлом году, сообщил телеканал "360".Отмечается, что речь идет о первом в стране приложении для поиска детей с единой базой сирот региона. Сервис протестировала многодетная мама из Подмосковья Мария Комарова. У нее пятеро детей, трое из которых приемные. Скачать программу можно через Google Play и App Store.В ней есть список детей Подмосковья, ищущих маму и папу. Данные приводятся без конфиденциальной личной информации, пользователи видят только имена и возраст.Когда вы делаете запрос, есть возможность указать форму устройства: приемная семья, опека или усыновление. Кроме этого сервис предлагает выбрать группу здоровья и узнать о наличии братьев и сестер ребенка."Можно сохранить анкету, добавить в избранные. Это удобно, раньше был только сайт и мы выписывали имена и фамилии на листочек, чтобы узнать", — пояснила Комарова.Мария отметила, что это простое и по-настоящему нужное приложение. Она уверена, что теперь вопросы об усыновлении будут решаться оперативнее.
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московская область (подмосковье)

Приложение по поиску детей для усыновления оценили в Подмосковье

18:43 19.04.2021
 
CC0 / / Женщина с ребенком на руках
Женщина с ребенком на руках - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Приложение "Усыновление в Московской области" оценили жители региона. Бесплатная программа для гаджетов появилась еще в прошлом году, сообщил телеканал "360".
Отмечается, что речь идет о первом в стране приложении для поиска детей с единой базой сирот региона. Сервис протестировала многодетная мама из Подмосковья Мария Комарова. У нее пятеро детей, трое из которых приемные. Скачать программу можно через Google Play и App Store.
В ней есть список детей Подмосковья, ищущих маму и папу. Данные приводятся без конфиденциальной личной информации, пользователи видят только имена и возраст.
Когда вы делаете запрос, есть возможность указать форму устройства: приемная семья, опека или усыновление. Кроме этого сервис предлагает выбрать группу здоровья и узнать о наличии братьев и сестер ребенка.
"Можно сохранить анкету, добавить в избранные. Это удобно, раньше был только сайт и мы выписывали имена и фамилии на листочек, чтобы узнать", — пояснила Комарова.
Мария отметила, что это простое и по-настоящему нужное приложение. Она уверена, что теперь вопросы об усыновлении будут решаться оперативнее.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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