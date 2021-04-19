https://ria.ru/20210419/usynovlenie-1728989531.html

Приложение по поиску детей для усыновления оценили в Подмосковье

Приложение по поиску детей для усыновления оценили в Подмосковье

Приложение "Усыновление в Московской области" оценили жители региона. Бесплатная программа для гаджетов появилась еще в прошлом году, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T18:43

2021-04-19T18:43

2021-04-19T18:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728989407_0:48:2000:1173_1920x0_80_0_0_5a8c3d12cb93a02d90cef8317ae93704.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Приложение "Усыновление в Московской области" оценили жители региона. Бесплатная программа для гаджетов появилась еще в прошлом году, сообщил телеканал "360".Отмечается, что речь идет о первом в стране приложении для поиска детей с единой базой сирот региона. Сервис протестировала многодетная мама из Подмосковья Мария Комарова. У нее пятеро детей, трое из которых приемные. Скачать программу можно через Google Play и App Store.В ней есть список детей Подмосковья, ищущих маму и папу. Данные приводятся без конфиденциальной личной информации, пользователи видят только имена и возраст.Когда вы делаете запрос, есть возможность указать форму устройства: приемная семья, опека или усыновление. Кроме этого сервис предлагает выбрать группу здоровья и узнать о наличии братьев и сестер ребенка."Можно сохранить анкету, добавить в избранные. Это удобно, раньше был только сайт и мы выписывали имена и фамилии на листочек, чтобы узнать", — пояснила Комарова.Мария отметила, что это простое и по-настоящему нужное приложение. Она уверена, что теперь вопросы об усыновлении будут решаться оперативнее.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)