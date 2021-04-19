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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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ВШЭ разрешила студентам вернуться на удаленное обучение
ВШЭ разрешила студентам вернуться на удаленное обучение
Студенты Высшей школы экономики по желанию могут вернуться на дистанционное обучение, сообщается на сайте вуза. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:00
2021-04-19T18:00
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высшая школа экономики (вшэ)
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Студенты Высшей школы экономики по желанию могут вернуться на дистанционное обучение, сообщается на сайте вуза.Отмечается, что по информации управления социальной сферы на 19 апреля, 84 студента, 26 сотрудников и шесть лицеистов в московском кампусе болеют коронавирусной инфекцией. Почти 400 учащихся были в контакте с ними и на две недели переведены на дистанционный режим.В университете продолжает действовать масочный режим. Сотрудники и студенты должны находиться в зданиях ВШЭ в масках, которые полностью закрывают органы дыхания.Студенты ВШЭ по решению вуза вернулись к очному обучению 29 марта, приказом Минобрнауки это было разрешено сделать с 7 февраля.
https://na.ria.ru/20210201/studenty-1595139349.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, высшая школа экономики (вшэ), общество

ВШЭ разрешила студентам вернуться на удаленное обучение

18:00 19.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтуденты Высшей школы экономики
Студенты Высшей школы экономики - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Студенты Высшей школы экономики по желанию могут вернуться на дистанционное обучение, сообщается на сайте вуза.
Отмечается, что по информации управления социальной сферы на 19 апреля, 84 студента, 26 сотрудников и шесть лицеистов в московском кампусе болеют коронавирусной инфекцией. Почти 400 учащихся были в контакте с ними и на две недели переведены на дистанционный режим.
Максим Лысенко, студент магистратуры Университета Эберхарда и Карла, Германия - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 09:00
Российские студенты за границей: трудности и впечатления в эпоху пандемии
В университете продолжает действовать масочный режим. Сотрудники и студенты должны находиться в зданиях ВШЭ в масках, которые полностью закрывают органы дыхания.
"Информируем также о том, что студенты по желанию имеют возможность вернуться на дистанционное обучение – для этого нужно связаться с учебным офисом", - говорится в сообщении.
Студенты ВШЭ по решению вуза вернулись к очному обучению 29 марта, приказом Минобрнауки это было разрешено сделать с 7 февраля.
 
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