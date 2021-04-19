https://ria.ru/20210419/udalenka-1728982196.html

ВШЭ разрешила студентам вернуться на удаленное обучение

ВШЭ разрешила студентам вернуться на удаленное обучение

Студенты Высшей школы экономики по желанию могут вернуться на дистанционное обучение, сообщается на сайте вуза. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T18:00

2021-04-19T18:00

2021-04-19T18:00

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

высшая школа экономики (вшэ)

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Студенты Высшей школы экономики по желанию могут вернуться на дистанционное обучение, сообщается на сайте вуза.Отмечается, что по информации управления социальной сферы на 19 апреля, 84 студента, 26 сотрудников и шесть лицеистов в московском кампусе болеют коронавирусной инфекцией. Почти 400 учащихся были в контакте с ними и на две недели переведены на дистанционный режим.В университете продолжает действовать масочный режим. Сотрудники и студенты должны находиться в зданиях ВШЭ в масках, которые полностью закрывают органы дыхания.Студенты ВШЭ по решению вуза вернулись к очному обучению 29 марта, приказом Минобрнауки это было разрешено сделать с 7 февраля.

https://na.ria.ru/20210201/studenty-1595139349.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, высшая школа экономики (вшэ), общество