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ВШЭ разрешила студентам вернуться на удаленное обучение
ВШЭ разрешила студентам вернуться на удаленное обучение
Студенты Высшей школы экономики по желанию могут вернуться на дистанционное обучение, сообщается на сайте вуза. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:00
2021-04-19T18:00
2021-04-19T18:00
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коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Студенты Высшей школы экономики по желанию могут вернуться на дистанционное обучение, сообщается на сайте вуза.Отмечается, что по информации управления социальной сферы на 19 апреля, 84 студента, 26 сотрудников и шесть лицеистов в московском кампусе болеют коронавирусной инфекцией. Почти 400 учащихся были в контакте с ними и на две недели переведены на дистанционный режим.В университете продолжает действовать масочный режим. Сотрудники и студенты должны находиться в зданиях ВШЭ в масках, которые полностью закрывают органы дыхания.Студенты ВШЭ по решению вуза вернулись к очному обучению 29 марта, приказом Минобрнауки это было разрешено сделать с 7 февраля.
https://na.ria.ru/20210201/studenty-1595139349.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, высшая школа экономики (вшэ), общество