https://ria.ru/20210419/turtsiya-1728977845.html

Большинство российских туристов переносят поездки в Турцию на другие даты

Большинство российских туристов переносят поездки в Турцию на другие даты

Порядка 60 процентов российских туристов, которые купили тур в Турцию до конца мая, перебронируют поездки в эту страну на другие даты, сообщила исполнительный... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:41

2021-04-19T17:41

2021-04-19T17:41

туризм

отдых на море

туризм

туристы

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Порядка 60 процентов российских туристов, которые купили тур в Турцию до конца мая, перебронируют поездки в эту страну на другие даты, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Оперштаб по коронавирусу принял на прошлой неделе решение ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения там ситуации с COVID-19. Несколько рейсов в Турцию останется, например, необходимые для участия акционерного общества "Концерн Титан-2" в строительстве атомной электростанции "Аккую" и вывоза россиян, находящихся в Турции на отдыхе. Кроме того, останутся два регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом."После закрытия Турции мы опрашиваем туроператоров, и нас интересовало, какая доля потребителей обращается за возвратом, кто готов ждать, кто готов перебронироваться на другие направления. На данный момент у нас картина следующая: примерно 15 процентов перебронируются на российские курорты у тех же операторов, у которых они приобретали туры в Турцию", — сказала Ломидзе в ходе совещания в СовфедеПо ее словам около 18-20 процентов перебронируются на другие направления, из которых на данный момент лидирует Куба. Оставшаяся часть, около 60 процентов, ждут, перебронируются на другие даты на ту же Турцию.Исполнительный директор АТОР подчеркнула, что подобное распределение туристов наблюдается в настоящий момент. "Ситуация от недели к неделе и после "майских", по нашим прогнозам, будет меняться. Мы будем продолжать ее мониторить", — указала глава ассоциации.В результате, продолжила она, на данный момент порядка 50-60 тысяч человек планируют до конца мая отдохнуть в России вместо Турции. "С учетом майских праздников, конечно, найти комфортные объекты размещения для этих туристов проблематично, безусловно. Потому что, как уже неоднократно отмечалось, отели категории "четыре и пять" звезд были в топе продаж и проданы были практически на 90-95 процентов еще к концу марта", — добавила Ломидзе.По ее словам, туроператоры ведут работу, предлагая клиентам альтернативу Турции в виде поездок по России без необходимости доплаты, и пока жалоб от туристов не было. При этом имели место жалобы от самостоятельных туристов, которые столкнулись с ростом цен в отелях более низкой категории, чем четырех- и пятизвездочные. Однако, сообщила Ломидзе, подобных обращений было мало — лишь 15 за прошлую неделю, большинство из них — от самостоятельных туристов.

https://ria.ru/20210415/otpusk-1728282618.html

https://ria.ru/20210413/turtsiya-1727985458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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