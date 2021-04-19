https://ria.ru/20210419/turtsiya-1728870362.html

Турция одобрила производство российской вакцины "Спутник V"

Турция одобрила производство российской вакцины "Спутник V"

Турция дала разрешение на производство российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщает газета Yeni Safak cо ссылкой на члена научного совета республики по... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T07:55

2021-04-19T07:55

2021-04-19T08:12

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

турция

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Турция дала разрешение на производство российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщает газета Yeni Safak cо ссылкой на члена научного совета республики по коронавирусу Афшина Эмре Кайыпмаза."В Турции проводились токскологические испытания (вакцины "Спутник V"), и компания, которая сделала запрос на ее производство, получила разрешение. Стоимость российской вакцины в Турции составит примерно 10 долларов", - цитирует издание Кайыпмаза.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, турция, в мире