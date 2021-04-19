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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210419/turtsiya-1728870362.html
Турция одобрила производство российской вакцины "Спутник V"
Турция одобрила производство российской вакцины "Спутник V"
Турция дала разрешение на производство российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщает газета Yeni Safak cо ссылкой на члена научного совета республики по... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T07:55
2021-04-19T08:12
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
турция
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Турция дала разрешение на производство российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщает газета Yeni Safak cо ссылкой на члена научного совета республики по коронавирусу Афшина Эмре Кайыпмаза."В Турции проводились токскологические испытания (вакцины "Спутник V"), и компания, которая сделала запрос на ее производство, получила разрешение. Стоимость российской вакцины в Турции составит примерно 10 долларов", - цитирует издание Кайыпмаза.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, турция, в мире

Турция одобрила производство российской вакцины "Спутник V"

07:55 19.04.2021 (обновлено: 08:12 19.04.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Турция дала разрешение на производство российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщает газета Yeni Safak cо ссылкой на члена научного совета республики по коронавирусу Афшина Эмре Кайыпмаза.
"В Турции проводились токскологические испытания (вакцины "Спутник V"), и компания, которая сделала запрос на ее производство, получила разрешение. Стоимость российской вакцины в Турции составит примерно 10 долларов", - цитирует издание Кайыпмаза.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ТурцияВ мире
 
 
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