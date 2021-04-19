https://ria.ru/20210419/turizm-1728953228.html

Онлайн-конференция Российского союза туриндустрии

Онлайн-конференция Российского союза туриндустрии

27 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Туристический сезон 2021: потери и приобретения".

2021-04-19T15:34

2021-04-19T15:34

2021-04-19T15:34

анонсы

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Задать вопросУчастники:- президент Российского союза туриндустрии Андрей ИГНАТЬЕВ;- вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель Регионального совета РСТ, руководитель комитета РСТ по транспорту в сфере туризма Ольга САНАЕВА.Когда ждать полного восстановления туристической отрасли? Каковы потери из-за пандемии в сферах въездного и внутреннего туризма? Какие положительные моменты в развитии внутреннего туризма наблюдаются в нашей стране? На какие цены ориентироваться этим летом?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы