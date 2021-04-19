Онлайн-конференция Российского союза туриндустрии
27 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Туристический сезон 2021: потери и приобретения".
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Участники:
- президент Российского союза туриндустрии Андрей ИГНАТЬЕВ;
- вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель Регионального совета РСТ, руководитель комитета РСТ по транспорту в сфере туризма Ольга САНАЕВА.
Когда ждать полного восстановления туристической отрасли? Каковы потери из-за пандемии в сферах въездного и внутреннего туризма? Какие положительные моменты в развитии внутреннего туризма наблюдаются в нашей стране? На какие цены ориентироваться этим летом?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Российского союза туриндустрии Андрей ИГНАТЬЕВ;
- вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель Регионального совета РСТ, руководитель комитета РСТ по транспорту в сфере туризма Ольга САНАЕВА.
Когда ждать полного восстановления туристической отрасли? Каковы потери из-за пандемии в сферах въездного и внутреннего туризма? Какие положительные моменты в развитии внутреннего туризма наблюдаются в нашей стране? На какие цены ориентироваться этим летом?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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