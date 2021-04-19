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Онлайн-конференция Российского союза туриндустрии
Онлайн-конференция Российского союза туриндустрии
27 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Туристический сезон 2021: потери и приобретения".
2021-04-19T15:34
2021-04-19T15:34
анонсы
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Задать вопросУчастники:- президент Российского союза туриндустрии Андрей ИГНАТЬЕВ;- вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель Регионального совета РСТ, руководитель комитета РСТ по транспорту в сфере туризма Ольга САНАЕВА.Когда ждать полного восстановления туристической отрасли? Каковы потери из-за пандемии в сферах въездного и внутреннего туризма? Какие положительные моменты в развитии внутреннего туризма наблюдаются в нашей стране? На какие цены ориентироваться этим летом?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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353
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Онлайн-конференция Российского союза туриндустрии

15:34 19.04.2021
 
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27 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Туристический сезон 2021: потери и приобретения".
Задать вопрос

Участники:
- президент Российского союза туриндустрии Андрей ИГНАТЬЕВ;
- вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель Регионального совета РСТ, руководитель комитета РСТ по транспорту в сфере туризма Ольга САНАЕВА.

Когда ждать полного восстановления туристической отрасли? Каковы потери из-за пандемии в сферах въездного и внутреннего туризма? Какие положительные моменты в развитии внутреннего туризма наблюдаются в нашей стране? На какие цены ориентироваться этим летом?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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