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Разноцветное море: в садах Нидерландов распустились миллионы цветов
Разноцветное море: в садах Нидерландов распустились миллионы цветов
В парке Кекенхоф, известном как Сад Европы в Лиссе, распустились поля тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других весенних цветов. Ряды с высаженными растениями простираются на несколько километров.
2021-04-19T15:57
2021-04-19T15:57
2021-04-19T15:57
нидерланды
цветы
видео
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Кекенхоф – крупнейший в мире парк цветов площадью 32 гектара. Лучшее время посещения – середина апреля – начало мая. В прошлом году Кекенхоф был закрыт для посетителей из-за ограничений по COVID-19. В этом году запланированное на 20 марта открытие также не состоялось.
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Разноцветное море: в садах Нидерландов распустились миллионы цветов
В парке Кекенхоф, известном как Сад Европы в Лиссе, распустились поля тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других весенних цветов. Ряды с высаженными растениями простираются на несколько километров.
Кекенхоф – крупнейший в мире парк цветов площадью 32 гектара.
Лучшее время посещения – середина апреля – начало мая. В прошлом году Кекенхоф был закрыт для посетителей из-за ограничений по COVID-19. В этом году запланированное на 20 марта открытие также не состоялось.
2021-04-19T15:57
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PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, нидерланды, цветы, видео
Разноцветное море: в садах Нидерландов распустились миллионы цветов
В парке Кекенхоф, известном как Сад Европы в Лиссе, распустились поля тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других весенних цветов. Ряды с высаженными растениями простираются на несколько километров.
2021-04-19T15:57
true
PT0M41S
Разноцветное море: в садах Нидерландов распустились миллионы цветов
В парке Кекенхоф, известном как Сад Европы в Лиссе, распустились поля тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других весенних цветов. Ряды с высаженными растениями простираются на несколько километров.