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Разноцветное море: в садах Нидерландов распустились миллионы цветов

Разноцветное море: в садах Нидерландов распустились миллионы цветов

В парке Кекенхоф, известном как Сад Европы в Лиссе, распустились поля тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других весенних цветов. Ряды с высаженными растениями простираются на несколько километров.

2021-04-19T15:57

2021-04-19T15:57

2021-04-19T15:57

нидерланды

цветы

видео

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Кекенхоф – крупнейший в мире парк цветов площадью 32 гектара. Лучшее время посещения – середина апреля – начало мая. В прошлом году Кекенхоф был закрыт для посетителей из-за ограничений по COVID-19. В этом году запланированное на 20 марта открытие также не состоялось.

нидерланды

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Разноцветное море: в садах Нидерландов распустились миллионы цветов В парке Кекенхоф, известном как Сад Европы в Лиссе, распустились поля тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других весенних цветов. Ряды с высаженными растениями простираются на несколько километров. Кекенхоф – крупнейший в мире парк цветов площадью 32 гектара. Лучшее время посещения – середина апреля – начало мая. В прошлом году Кекенхоф был закрыт для посетителей из-за ограничений по COVID-19. В этом году запланированное на 20 марта открытие также не состоялось. 2021-04-19T15:57 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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