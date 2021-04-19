Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/tsvety-1728953772.html
Разноцветное море: в садах Нидерландов распустились миллионы цветов
Разноцветное море: в садах Нидерландов распустились миллионы цветов
В парке Кекенхоф, известном как Сад Европы в Лиссе, распустились поля тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других весенних цветов. Ряды с высаженными растениями простираются на несколько километров.
2021-04-19T15:57
2021-04-19T15:57
нидерланды
цветы
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728951295_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a55b16ae1a31fc9f7df37069a856121e.jpg
Кекенхоф – крупнейший в мире парк цветов площадью 32 гектара. Лучшее время посещения – середина апреля – начало мая. В прошлом году Кекенхоф был закрыт для посетителей из-за ограничений по COVID-19. В этом году запланированное на 20 марта открытие также не состоялось.
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Разноцветное море: в садах Нидерландов распустились миллионы цветов
В парке Кекенхоф, известном как Сад Европы в Лиссе, распустились поля тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других весенних цветов. Ряды с высаженными растениями простираются на несколько километров. Кекенхоф – крупнейший в мире парк цветов площадью 32 гектара. Лучшее время посещения – середина апреля – начало мая. В прошлом году Кекенхоф был закрыт для посетителей из-за ограничений по COVID-19. В этом году запланированное на 20 марта открытие также не состоялось.
2021-04-19T15:57
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728951295_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_889f39c6cd1726247adab79522c13e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, нидерланды, цветы, видео
Разноцветное море: в садах Нидерландов распустились миллионы цветов
В парке Кекенхоф, известном как Сад Европы в Лиссе, распустились поля тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других весенних цветов. Ряды с высаженными растениями простираются на несколько километров.
2021-04-19T15:57
true
PT0M41S

Разноцветное море: в садах Нидерландов распустились миллионы цветов

15:57 19.04.2021
 
Читать ria.ru в
В парке Кекенхоф, известном как Сад Европы в Лиссе, распустились поля тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других весенних цветов. Ряды с высаженными растениями простираются на несколько километров.
Кекенхоф – крупнейший в мире парк цветов площадью 32 гектара. Лучшее время посещения – середина апреля – начало мая. В прошлом году Кекенхоф был закрыт для посетителей из-за ограничений по COVID-19. В этом году запланированное на 20 марта открытие также не состоялось.
 
НидерландыЦветыВидео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13Ученый: космонавты будут больше облучаться на новой станции, чем на МКС
04:08Россиянам объяснили, зачем звонят "бесплатные" юристы
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
Лента новостейМолния