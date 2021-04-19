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Туризм
https://ria.ru/20210419/tseny-1728958824.html
ФАС сравнит динамику цен на отдых в 2018-2021 годах
ФАС сравнит динамику цен на отдых в 2018-2021 годах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила ценовые запросы в российские гостиницы на курортах страны, ведомство сравнит динамику роста цен на... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:03
2021-04-19T16:52
туризм
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новости - туризм
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила ценовые запросы в российские гостиницы на курортах страны, ведомство сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги в 2018-2021 годах, говорится в сообщении службы."ФАС России направила ценовые запросы в средства размещения на курортах России. Антимонопольное ведомство сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги на курортах России в 2018-2021 годы", - сообщает ведомство.Служба указывает, что анализ позволит определить насколько наблюдаемый сегодня рост, связанный с сезонностью, глобальной эпидемией коронавирусной инфекции и закрытием границ, отличается от обычных перепадов цен на рынке в доковидный период, и сделать вывод, насколько этот рост укладывается в обычные значения для рынка.Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев в понедельник в ходе совещания в Совфеде указал, что туристический рынок - конкурентный рынок, на нем нет хозяйствующих субъектов, которые занимали бы доминирующее положение и могли им злоупотреблять. По его словам, ведомство занимается выявлением возможного координированного поведения участников туристической отрасли.Замруководителя службы также сообщил, что в ведомство практически не поступали жалобы на рост цен в объектах размещения до трех звезд. "Также практически никто не жалуется на предварительное бронирование... Основная проблема концентрируется на уровне трех-четыре-пяти звезд, скорее, четырех и пяти звезд размещения, и связана именно с тем, что люди пытаются найти отдых в условиях отмены турецкого направления", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210417/turisty-1728689154.html
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россия, новости - туризм, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

ФАС сравнит динамику цен на отдых в 2018-2021 годах

16:03 19.04.2021 (обновлено: 16:52 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЛежаки у бассейна санатория "Знание" в Сочи, установленные по новым правилам социального дистанцирования
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© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила ценовые запросы в российские гостиницы на курортах страны, ведомство сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги в 2018-2021 годах, говорится в сообщении службы.
"ФАС России направила ценовые запросы в средства размещения на курортах России. Антимонопольное ведомство сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги на курортах России в 2018-2021 годы", - сообщает ведомство.
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Служба указывает, что анализ позволит определить насколько наблюдаемый сегодня рост, связанный с сезонностью, глобальной эпидемией коронавирусной инфекции и закрытием границ, отличается от обычных перепадов цен на рынке в доковидный период, и сделать вывод, насколько этот рост укладывается в обычные значения для рынка.
Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев в понедельник в ходе совещания в Совфеде указал, что туристический рынок - конкурентный рынок, на нем нет хозяйствующих субъектов, которые занимали бы доминирующее положение и могли им злоупотреблять. По его словам, ведомство занимается выявлением возможного координированного поведения участников туристической отрасли.
"Но с определенной степенью вероятности можно предположить, что, скорее всего, действия компаний, которые занимаются размещением - это, прежде всего, ответ на возросший спрос", - добавил Нижегородцев. ФАС в своем сообщении также указывает, что пока не выявлены факты координации и запрещенных законом соглашений об установлении или поддержании цен.
Замруководителя службы также сообщил, что в ведомство практически не поступали жалобы на рост цен в объектах размещения до трех звезд. "Также практически никто не жалуется на предварительное бронирование... Основная проблема концентрируется на уровне трех-четыре-пяти звезд, скорее, четырех и пяти звезд размещения, и связана именно с тем, что люди пытаются найти отдых в условиях отмены турецкого направления", - сказал он.
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