https://ria.ru/20210419/tseny-1728958824.html
ФАС сравнит динамику цен на отдых в 2018-2021 годах
ФАС сравнит динамику цен на отдых в 2018-2021 годах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила ценовые запросы в российские гостиницы на курортах страны, ведомство сравнит динамику роста цен на... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:03
2021-04-19T16:03
2021-04-19T16:52
туризм
россия
новости - туризм
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572105639_0:259:3077:1990_1920x0_80_0_0_6d19bc54b8a9e8eacc5ffc868e520d64.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила ценовые запросы в российские гостиницы на курортах страны, ведомство сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги в 2018-2021 годах, говорится в сообщении службы."ФАС России направила ценовые запросы в средства размещения на курортах России. Антимонопольное ведомство сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги на курортах России в 2018-2021 годы", - сообщает ведомство.Служба указывает, что анализ позволит определить насколько наблюдаемый сегодня рост, связанный с сезонностью, глобальной эпидемией коронавирусной инфекции и закрытием границ, отличается от обычных перепадов цен на рынке в доковидный период, и сделать вывод, насколько этот рост укладывается в обычные значения для рынка.Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев в понедельник в ходе совещания в Совфеде указал, что туристический рынок - конкурентный рынок, на нем нет хозяйствующих субъектов, которые занимали бы доминирующее положение и могли им злоупотреблять. По его словам, ведомство занимается выявлением возможного координированного поведения участников туристической отрасли.Замруководителя службы также сообщил, что в ведомство практически не поступали жалобы на рост цен в объектах размещения до трех звезд. "Также практически никто не жалуется на предварительное бронирование... Основная проблема концентрируется на уровне трех-четыре-пяти звезд, скорее, четырех и пяти звезд размещения, и связана именно с тем, что люди пытаются найти отдых в условиях отмены турецкого направления", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210417/turisty-1728689154.html
https://ria.ru/20210419/strany-1728906739.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572105639_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_a12cfb3d2633f3f47d47024734814310.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости - туризм, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС
) РФ направила ценовые запросы в российские гостиницы на курортах страны, ведомство сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги в 2018-2021 годах, говорится в сообщении службы.
"ФАС России
направила ценовые запросы в средства размещения на курортах России. Антимонопольное ведомство сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги на курортах России в 2018-2021 годы", - сообщает ведомство.
Служба указывает, что анализ позволит определить насколько наблюдаемый сегодня рост, связанный с сезонностью, глобальной эпидемией коронавирусной инфекции и закрытием границ, отличается от обычных перепадов цен на рынке в доковидный период, и сделать вывод, насколько этот рост укладывается в обычные значения для рынка.
Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев в понедельник в ходе совещания в Совфеде указал, что туристический рынок - конкурентный рынок, на нем нет хозяйствующих субъектов, которые занимали бы доминирующее положение и могли им злоупотреблять. По его словам, ведомство занимается выявлением возможного координированного поведения участников туристической отрасли.
"Но с определенной степенью вероятности можно предположить, что, скорее всего, действия компаний, которые занимаются размещением - это, прежде всего, ответ на возросший спрос", - добавил Нижегородцев. ФАС в своем сообщении также указывает, что пока не выявлены факты координации и запрещенных законом соглашений об установлении или поддержании цен.
Замруководителя службы также сообщил, что в ведомство практически не поступали жалобы на рост цен в объектах размещения до трех звезд. "Также практически никто не жалуется на предварительное бронирование... Основная проблема концентрируется на уровне трех-четыре-пяти звезд, скорее, четырех и пяти звезд размещения, и связана именно с тем, что люди пытаются найти отдых в условиях отмены турецкого направления", - сказал он.