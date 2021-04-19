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В МИД назвали число работающих в ЦАР российских инструкторов
В МИД назвали число работающих в ЦАР российских инструкторов
В настоящее время в ЦАР работают свыше 500 российских военных инструкторов, увеличивать их количество пока не планируется, таких просьб от властей страны не... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:55
2021-04-19T11:55
россия
петр ильичев
совет безопасности оон
цар
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В настоящее время в ЦАР работают свыше 500 российских военных инструкторов, увеличивать их количество пока не планируется, таких просьб от властей страны не поступало, сказал журналистам директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев."Не было (планов увеличить количество – ред.), у нас там есть свыше 500 человек (инструкторов - ред.), достаточно, по крайней мере, пока, больше не обращались к нам", - сказал Ильичев, отвечая на соответствующий вопрос.В целом, он отметил, что Россия предлагает смягчить оружейное эмбарго СБ ООН в отношении ЦАР, и "уже удалось достичь некоторых показателей - сейчас оружие калибра до 14,5 мм завозится не по разрешению, а по уведомлению"."Предлагаем другие идеи, но это зависит не только от России, а другие государства-члены очень ревностно смотрят на это - например, французы. Но мы на каждом заседании обращаем внимание на то, что вооруженные группы обладают гораздо более современным и мощным оружием, чем правительственная армия", - добавил Ильичев.
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россия, петр ильичев, совет безопасности оон, цар, в мире

В МИД назвали число работающих в ЦАР российских инструкторов

11:55 19.04.2021
 
© AP Photo / Jerome DelayОполченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАР - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© AP Photo / Jerome Delay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В настоящее время в ЦАР работают свыше 500 российских военных инструкторов, увеличивать их количество пока не планируется, таких просьб от властей страны не поступало, сказал журналистам директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
"Не было (планов увеличить количество – ред.), у нас там есть свыше 500 человек (инструкторов - ред.), достаточно, по крайней мере, пока, больше не обращались к нам", - сказал Ильичев, отвечая на соответствующий вопрос.
В целом, он отметил, что Россия предлагает смягчить оружейное эмбарго СБ ООН в отношении ЦАР, и "уже удалось достичь некоторых показателей - сейчас оружие калибра до 14,5 мм завозится не по разрешению, а по уведомлению".
"Предлагаем другие идеи, но это зависит не только от России, а другие государства-члены очень ревностно смотрят на это - например, французы. Но мы на каждом заседании обращаем внимание на то, что вооруженные группы обладают гораздо более современным и мощным оружием, чем правительственная армия", - добавил Ильичев.
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