https://ria.ru/20210419/topol-1728923181.html

На автомобиль в Красноярске упал тополь

На автомобиль в Красноярске упал тополь

Тополь упал на иномарку в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном главке ГИБДД. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:18

2021-04-19T13:18

2021-04-19T13:18

авто

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 19 апр - РИА Новости. Тополь упал на иномарку в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном главке ГИБДД."Водитель 1982 года рождения двигался в плотном потоке на автомобиле Toyota Ist. На машину упал тополь", - сказал собеседник агентства.В ведомстве пояснили, что водителю не потребовалась госпитализация. Сам инцидент произошел на улице Рейдовая. Движение здесь уже восстановлено.На странице "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте" размещена фотография, на которой видны повреждения машины. Судя по фото, дерево упало и смяло крышу иномарки.Ранее региональный главк МЧС со ссылкой на синоптиков предупреждал о сильном ветре в регионе. По информации ведомства, в течение понедельника и вторника в центральных и южных районах края ожидается очень сильный северо-западный ветер, порывы 15-20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду.

https://ria.ru/20210406/derevo-1604428585.html

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, красноярск, происшествия