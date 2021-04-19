На автомобиль в Красноярске упал тополь
© РИА Новости / Сергей Черных / Перейти в фотобанкПлакат с символикой Красноярского экономического форума 2019 на автобусной остановке на одной из улиц в городе Красноярске
КРАСНОЯРСК, 19 апр - РИА Новости. Тополь упал на иномарку в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном главке ГИБДД.
"Водитель 1982 года рождения двигался в плотном потоке на автомобиле Toyota Ist. На машину упал тополь", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве пояснили, что водителю не потребовалась госпитализация. Сам инцидент произошел на улице Рейдовая. Движение здесь уже восстановлено.
На странице "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте" размещена фотография, на которой видны повреждения машины. Судя по фото, дерево упало и смяло крышу иномарки.
Ранее региональный главк МЧС со ссылкой на синоптиков предупреждал о сильном ветре в регионе. По информации ведомства, в течение понедельника и вторника в центральных и южных районах края ожидается очень сильный северо-западный ветер, порывы 15-20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду.
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