https://ria.ru/20210419/teplosnabzhenie-1729084827.html
"Размером с Сургут" — к Москве подключат новые объекты теплоснабжения
"Размером с Сургут" — к Москве подключат новые объекты теплоснабжения
Около 400 новых объектов в Москве подключат к системе теплоснабжения в 2021 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-19T19:07
2021-04-19T19:07
2021-04-20T13:08
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Около 400 новых объектов в Москве подключат к системе теплоснабжения в 2021 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В 2021 году подключим к системе теплоснабжения около 400 новых объектов. Тепловая нагрузка этих объектов составит около 1000 Гкал/ч – это сопоставимо с потреблением тепла городом с населением почти 400 тысяч человек: например, Сургут, Белгород или Владимир", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди подключаемых объектов – новые корпуса службы скорой помощи на территориях Городской клинической больницы имени Боткина и НИИ скорой помощи имени Склифосовского, жилые комплексы на 1-м Грайвороновском проезде и Восточной улице, новый корпус общежития МГУ имени Ломоносова на улице Кравченко."В 2020 году ПАО "МОЭК" подключило к сетям более 400 объектов общей тепловой нагрузкой свыше 950 Гкал/ч. В их числе более 130 жилых домов, 40 объектов комплексных застроек и более 70 объектов социальной и транспортной инфраструктуры", - дополняется в сообщении.
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