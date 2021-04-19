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"Размером с Сургут" — к Москве подключат новые объекты теплоснабжения
"Размером с Сургут" — к Москве подключат новые объекты теплоснабжения
Около 400 новых объектов в Москве подключат к системе теплоснабжения в 2021 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-19T19:07
2021-04-20T13:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Около 400 новых объектов в Москве подключат к системе теплоснабжения в 2021 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В 2021 году подключим к системе теплоснабжения около 400 новых объектов. Тепловая нагрузка этих объектов составит около 1000 Гкал/ч – это сопоставимо с потреблением тепла городом с населением почти 400 тысяч человек: например, Сургут, Белгород или Владимир", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди подключаемых объектов – новые корпуса службы скорой помощи на территориях Городской клинической больницы имени Боткина и НИИ скорой помощи имени Склифосовского, жилые комплексы на 1-м Грайвороновском проезде и Восточной улице, новый корпус общежития МГУ имени Ломоносова на улице Кравченко."В 2020 году ПАО "МОЭК" подключило к сетям более 400 объектов общей тепловой нагрузкой свыше 950 Гкал/ч. В их числе более 130 жилых домов, 40 объектов комплексных застроек и более 70 объектов социальной и транспортной инфраструктуры", - дополняется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, моэк, москва, общество

"Размером с Сургут" — к Москве подключат новые объекты теплоснабжения

19:07 19.04.2021 (обновлено: 13:08 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРайонная тепловая станция "Чертаново"
Районная тепловая станция Чертаново - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Около 400 новых объектов в Москве подключат к системе теплоснабжения в 2021 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В 2021 году подключим к системе теплоснабжения около 400 новых объектов. Тепловая нагрузка этих объектов составит около 1000 Гкал/ч – это сопоставимо с потреблением тепла городом с населением почти 400 тысяч человек: например, Сургут, Белгород или Владимир", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди подключаемых объектов – новые корпуса службы скорой помощи на территориях Городской клинической больницы имени Боткина и НИИ скорой помощи имени Склифосовского, жилые комплексы на 1-м Грайвороновском проезде и Восточной улице, новый корпус общежития МГУ имени Ломоносова на улице Кравченко.
"В 2020 году ПАО "МОЭК" подключило к сетям более 400 объектов общей тепловой нагрузкой свыше 950 Гкал/ч. В их числе более 130 жилых домов, 40 объектов комплексных застроек и более 70 объектов социальной и транспортной инфраструктуры", - дополняется в сообщении.
Работа НПС Ховринская - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 11:50Москва Сегодня: мегаполис для жизни
МОЭК представила планы развития теплоснабжения Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМОЭКМоскваОбщество
 
 
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