https://ria.ru/20210419/subbotniki-1728903898.html

Свыше 250 тысяч человек приняли участие в субботниках в Подмосковье

Свыше 250 тысяч человек приняли участие в субботниках в Подмосковье

Свыше 250 тысяч жителей Подмосковья приняли участия в муниципальных субботниках, которые прошли 17 апреля, сообщил РИА Новости министр благоустройства... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:01

2021-04-19T12:01

2021-04-19T12:01

новости подмосковья

михаил хайкин

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Свыше 250 тысяч жителей Подмосковья приняли участия в муниципальных субботниках, которые прошли 17 апреля, сообщил РИА Новости министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Согласно данным пресс-службы ведомства, в рамках субботников была выполнена опиловка, кронирование 5 146 деревьев и кустарников, покраска 8 594 малых архитектурных форм, вывоз 7 691,83 кубометров мусора."В минувшую субботу у нас прошли очередные муниципальные субботники, участниками которых стали более 250 тысяч человек в 62 городских округах. Впереди – общеобластной, который состоится 24 апреля", - сказал Хайкин.Он добавил, что в число лучших муниципалитетов по итогам муниципальных субботников вошли: Клин, Восход, Балашиха, Королев, Ленинский, Черноголовка, Пушкинский, Одинцовский, Красногорск, Коломна.

https://ria.ru/20210416/kapremont-1728646122.html

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михаил хайкин