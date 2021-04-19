https://ria.ru/20210419/subbotniki-1728903898.html
Свыше 250 тысяч человек приняли участие в субботниках в Подмосковье
Свыше 250 тысяч человек приняли участие в субботниках в Подмосковье
Свыше 250 тысяч жителей Подмосковья приняли участия в муниципальных субботниках, которые прошли 17 апреля, сообщил РИА Новости министр благоустройства... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:01
2021-04-19T12:01
2021-04-19T12:01
новости подмосковья
михаил хайкин
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Свыше 250 тысяч жителей Подмосковья приняли участия в муниципальных субботниках, которые прошли 17 апреля, сообщил РИА Новости министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Согласно данным пресс-службы ведомства, в рамках субботников была выполнена опиловка, кронирование 5 146 деревьев и кустарников, покраска 8 594 малых архитектурных форм, вывоз 7 691,83 кубометров мусора."В минувшую субботу у нас прошли очередные муниципальные субботники, участниками которых стали более 250 тысяч человек в 62 городских округах. Впереди – общеобластной, который состоится 24 апреля", - сказал Хайкин.Он добавил, что в число лучших муниципалитетов по итогам муниципальных субботников вошли: Клин, Восход, Балашиха, Королев, Ленинский, Черноголовка, Пушкинский, Одинцовский, Красногорск, Коломна.
https://ria.ru/20210416/kapremont-1728646122.html
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михаил хайкин
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости
. Свыше 250 тысяч жителей Подмосковья
приняли участия в муниципальных субботниках, которые прошли 17 апреля, сообщил РИА Новости министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Согласно данным пресс-службы ведомства, в рамках субботников была выполнена опиловка, кронирование 5 146 деревьев и кустарников, покраска 8 594 малых архитектурных форм, вывоз 7 691,83 кубометров мусора.
"В минувшую субботу у нас прошли очередные муниципальные субботники, участниками которых стали более 250 тысяч человек в 62 городских округах. Впереди – общеобластной, который состоится 24 апреля", - сказал Хайкин.
Он добавил, что в число лучших муниципалитетов по итогам муниципальных субботников вошли: Клин, Восход, Балашиха, Королев, Ленинский, Черноголовка, Пушкинский, Одинцовский, Красногорск, Коломна.