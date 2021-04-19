https://ria.ru/20210419/strany-1728906739.html
Названы страны, по которым российские туристы скучают больше всего
Названы страны, по которым российские туристы скучают больше всего
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, с какой страной россияне больше всего ждут возобновления туризма, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:36
2021-04-19T12:36
2021-04-19T12:36
туризм
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великобритания
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, с какой страной россияне больше всего ждут возобновления туризма, сообщает Туту.ру.В опросе приняли участие 1 138 человек. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники соскучились по Италии: ее открытия ждет каждый пятый опрошенный. Об отдыхе в Испании мечтают 16 процентов респондентов. 13 процентов опрошенных хотят поскорее отправиться в страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония). По десять процентов респондентов ждут открытия Чехии и Вьетнама. О том, что Китай начнет принимать российских туристов, мечтают восемь процентов участников исследования. Болгарии отдают предпочтение семь процентов туристов, Франции и Израилю — по шесть процентов, Великобритании — три процента.Ранее сервис выяснил, где россияне планируют провести отпуск в этом году. Каждый четвертый (27 процентов) намерен остаться дома, на даче или в деревне. Еще 15 процентов в принципе не настроены отдыхать в 2021 году. Те, кто поедут куда-то во время отпуска, отдают предпочтение Крыму (14 процентов респондентов). Каждый десятый выбирает Черноморское побережье Краснодарского края. На курортах Кавказских Минеральных Вод планируют отдохнуть четыре процента участников опроса. Еще восемь – привлекают другие регионы России. За рубеж хотят уехать 22 процента опрошенных.
https://ria.ru/20210419/otpusk-1728590259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, россия, туризм, туту.ру, новости - туризм, великобритания, франция, эстония, латвия, вьетнам, китай, чехия, минеральные воды, республика крым, краснодарский край, италия, испания, литва, израиль
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, с какой страной россияне больше всего ждут возобновления туризма, сообщает Туту.ру.
В опросе приняли участие 1 138 человек. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники соскучились по Италии: ее открытия ждет каждый пятый опрошенный. Об отдыхе в Испании мечтают 16 процентов респондентов. 13 процентов опрошенных хотят поскорее отправиться в страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония).
По десять процентов респондентов ждут открытия Чехии и Вьетнама. О том, что Китай начнет принимать российских туристов, мечтают восемь процентов участников исследования. Болгарии отдают предпочтение семь процентов туристов, Франции и Израилю — по шесть процентов, Великобритании — три процента.
Ранее сервис выяснил, где россияне планируют провести отпуск в этом году. Каждый четвертый (27 процентов) намерен остаться дома, на даче или в деревне. Еще 15 процентов в принципе не настроены отдыхать в 2021 году. Те, кто поедут куда-то во время отпуска, отдают предпочтение Крыму (14 процентов респондентов). Каждый десятый выбирает Черноморское побережье Краснодарского края. На курортах Кавказских Минеральных Вод планируют отдохнуть четыре процента участников опроса. Еще восемь – привлекают другие регионы России. За рубеж хотят уехать 22 процента опрошенных.