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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210419/strany-1728906739.html
Названы страны, по которым российские туристы скучают больше всего
Названы страны, по которым российские туристы скучают больше всего
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, с какой страной россияне больше всего ждут возобновления туризма, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:36
2021-04-19T12:36
туризм
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
россия
туризм
туту.ру
новости - туризм
великобритания
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, с какой страной россияне больше всего ждут возобновления туризма, сообщает Туту.ру.В опросе приняли участие 1 138 человек. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники соскучились по Италии: ее открытия ждет каждый пятый опрошенный. Об отдыхе в Испании мечтают 16 процентов респондентов. 13 процентов опрошенных хотят поскорее отправиться в страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония). По десять процентов респондентов ждут открытия Чехии и Вьетнама. О том, что Китай начнет принимать российских туристов, мечтают восемь процентов участников исследования. Болгарии отдают предпочтение семь процентов туристов, Франции и Израилю — по шесть процентов, Великобритании — три процента.Ранее сервис выяснил, где россияне планируют провести отпуск в этом году. Каждый четвертый (27 процентов) намерен остаться дома, на даче или в деревне. Еще 15 процентов в принципе не настроены отдыхать в 2021 году. Те, кто поедут куда-то во время отпуска, отдают предпочтение Крыму (14 процентов респондентов). Каждый десятый выбирает Черноморское побережье Краснодарского края. На курортах Кавказских Минеральных Вод планируют отдохнуть четыре процента участников опроса. Еще восемь – привлекают другие регионы России. За рубеж хотят уехать 22 процента опрошенных.
https://ria.ru/20210419/otpusk-1728590259.html
россия
великобритания
франция
эстония
латвия
вьетнам
китай
чехия
минеральные воды
республика крым
краснодарский край
италия
испания
литва
израиль
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куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, россия, туризм, туту.ру, новости - туризм, великобритания, франция, эстония, латвия, вьетнам, китай, чехия, минеральные воды, республика крым, краснодарский край, италия, испания, литва, израиль

Названы страны, по которым российские туристы скучают больше всего

12:36 19.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкФонтан Баркачча на площади Испании у Испанской лестницы в Риме
Фонтан Баркачча на площади Испании у Испанской лестницы в Риме - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, с какой страной россияне больше всего ждут возобновления туризма, сообщает Туту.ру.
В опросе приняли участие 1 138 человек. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники соскучились по Италии: ее открытия ждет каждый пятый опрошенный. Об отдыхе в Испании мечтают 16 процентов респондентов. 13 процентов опрошенных хотят поскорее отправиться в страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония).
По десять процентов респондентов ждут открытия Чехии и Вьетнама. О том, что Китай начнет принимать российских туристов, мечтают восемь процентов участников исследования. Болгарии отдают предпочтение семь процентов туристов, Франции и Израилю — по шесть процентов, Великобритании — три процента.
Ранее сервис выяснил, где россияне планируют провести отпуск в этом году. Каждый четвертый (27 процентов) намерен остаться дома, на даче или в деревне. Еще 15 процентов в принципе не настроены отдыхать в 2021 году. Те, кто поедут куда-то во время отпуска, отдают предпочтение Крыму (14 процентов респондентов). Каждый десятый выбирает Черноморское побережье Краснодарского края. На курортах Кавказских Минеральных Вод планируют отдохнуть четыре процента участников опроса. Еще восемь – привлекают другие регионы России. За рубеж хотят уехать 22 процента опрошенных.
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
10:01Туризм
Эксперты назвали очевидные и неожиданные альтернативы Турции для россиян
 
Туризмкуда можно лететьотдых на морекуда поехатьРоссияТуризмТуту.руНовости - ТуризмВеликобританияФранцияЭстонияЛатвияВьетнамКитайЧехияМинеральные ВодыРеспублика КрымКраснодарский крайИталияИспанияЛитваИзраиль
 
 
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