https://ria.ru/20210419/strany-1728906739.html

Названы страны, по которым российские туристы скучают больше всего

Названы страны, по которым российские туристы скучают больше всего

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, с какой страной россияне больше всего ждут возобновления туризма, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:36

2021-04-19T12:36

2021-04-19T12:36

туризм

куда можно лететь

отдых на море

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туту.ру

новости - туризм

великобритания

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, с какой страной россияне больше всего ждут возобновления туризма, сообщает Туту.ру.В опросе приняли участие 1 138 человек. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники соскучились по Италии: ее открытия ждет каждый пятый опрошенный. Об отдыхе в Испании мечтают 16 процентов респондентов. 13 процентов опрошенных хотят поскорее отправиться в страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония). По десять процентов респондентов ждут открытия Чехии и Вьетнама. О том, что Китай начнет принимать российских туристов, мечтают восемь процентов участников исследования. Болгарии отдают предпочтение семь процентов туристов, Франции и Израилю — по шесть процентов, Великобритании — три процента.Ранее сервис выяснил, где россияне планируют провести отпуск в этом году. Каждый четвертый (27 процентов) намерен остаться дома, на даче или в деревне. Еще 15 процентов в принципе не настроены отдыхать в 2021 году. Те, кто поедут куда-то во время отпуска, отдают предпочтение Крыму (14 процентов респондентов). Каждый десятый выбирает Черноморское побережье Краснодарского края. На курортах Кавказских Минеральных Вод планируют отдохнуть четыре процента участников опроса. Еще восемь – привлекают другие регионы России. За рубеж хотят уехать 22 процента опрошенных.

https://ria.ru/20210419/otpusk-1728590259.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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