https://ria.ru/20210419/stantsiya-1728572176.html

Первая в мире орбитальная научная станция "Салют"

Первая в мире орбитальная научная станция "Салют"

Первая советская долговременная орбитальная станция (ДОС) "Салют", стартовавшая в космос 19 апреля 1971 года, представляла собой новый тип космического... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T02:05

2021-04-19T02:05

2021-04-19T02:05

цкбм

виктор пацаев

байконур (город)

нпо машиностроения

справки

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Первая советская долговременная орбитальная станция (ДОС) "Салют", стартовавшая в космос 19 апреля 1971 года, представляла собой новый тип космического аппарата, позволявший автоматически и с участием человека проводить комплексные научные исследования в условиях продолжительного полета. Работа над ДОС началась в конце 1969 года в Центральном конструкторском бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ, ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева), которое в это время было в СССР признанным лидером в области реализации пилотируемых космических программ.Параллельно над пилотируемыми программами работал и коллектив Центрального конструкторского бюро машиностроения (ЦКБМ, ныне Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения"), возглавляемый генеральным конструктором Владимиром Челомеем, которое, в основном, ориентировалось на задачи Министерства обороны. В ЦКБМ, начиная с 1965 года, разрабатывался пилотируемый ракетно-космический комплекс "Алмаз" для глобального наблюдения поверхности Земли из космоса, который должен был стать противовесом американскому проекту MOL (пилотируемая орбитальная станция военного назначения с задачами разведки и управления с орбиты наземными военными средствами). На "Алмазе" планировали создать комфортабельные условия для экипажа и оснастить его аппаратурой наблюдения, точной системой ее наведения, способной следить как за лесными пожарами и загрязнением морей и рек, так и за перемещениями военных сил. Ракетно-космический комплекс собирались выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя УР-500К. Однако у разработчиков "Алмаза" возникли трудности при конструировании служебных систем и целевого оборудования, так как у них не было опыта создания комплекса систем для орбитальных полетов, аналогичных системам космических кораблей "Восток" и "Союз", разработанных в ЦКБЭМ. Специалисты ЦКБЭМ предложили в короткие сроки создать орбитальную станцию научного и народно-хозяйственного назначения с использованием уже имеющегося задела, то есть взять один из отсеков разработанного орбитального блока станции "Алмаз" и установить на этой конструкции системы уже отработанного космического корабля (КК) "Союз". Для доставки на станцию экипажа они решили использовать КК "Союз". Проведенный анализ показал, что системы КК "Союз" по своим характеристикам вполне подходили для обеспечения функционирования орбитальной станции.Это предложение было поддержано, и 16 февраля 1970 года вышло постановление Центрального комитета КПСС и Совета Министров СССР о разработке и создании долговременных орбитальных станций. Станция была создана в чрезвычайно короткие сроки. Ее начали собирать уже в сентябре 1970 года на заводе им. Хруничева (ныне Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева), а в ноябре передали в ЦКБЭМ для проведения контрольных испытаний, после окончания которых в феврале 1971 года отправили на космодром. Общая масса станции "Салют" после стыковки с транспортным кораблем была равна 25,6 тонны, в том числе масса орбитального блока – 18,9 тонны, масса транспортного корабля – 6,7 тонн. Общая масса научных приборов и инструментов весила свыше 1,2 тонн. Длина в состыкованном состоянии составляла 23 метра, длина орбитального блока – 16 метров, максимальный диаметр – 4,15 метра, максимальный поперечный размер станции по раскрытым солнечным батареям – 11 метров, объем герметичных отсеков – около 100 кубических метров.Станция состояла из двух герметичных (переходного и рабочего) и одного негерметичного (агрегатного) отсеков. Переходный отсек был выполнен в виде цилиндрической оболочки, переходящей в коническую проставку, соединяющуюся с рабочим отсеком. Внутри него была установлена аппаратура и оборудование систем жизнеобеспечения и терморегулирования, пост с пультом управления ультрафиолетовым телескопом "Орион", а также шлюзовая камера для транспортировки фотокассет телескопа. На боковой поверхности переходного отсека размещался люк для выхода космонавтов в открытый космос. Снаружи отсека находились две жестко закрепленные панели солнечных батарей, антенны системы сближения и стыковки "Игла", солнечные и ионные датчики системы ориентации, агрегаты системы терморегулирования и баллоны со сжатым воздухом системы наддува переходного отсека. Стыковочный узел отсека обеспечивал многократную стыковку станции с транспортным космическим кораблем на орбите. Рабочий отсек – основное помещение станции, где должны были работать и жить космонавты, располагался в средней части станции. Конструктивно он был выполнен в виде двух цилиндров диаметром 2,9 и 4,15 метра, общей длиной 9,1 метра, соединенных коническим переходником. В зоне малого диаметра у люка для перехода в переходный отсек размещался центральный пост управления станцией с пультами и бортовой цифровой вычислительной машиной. В этой же части отсека располагались два поста для проведения астроориентации, приборы системы ориентации, иллюминаторы, а также стол для работы и приема пищи, бак с питьевой водой, подогреватель еды, бортовая документация, магнитофон и другие бытовые предметы. В зону большого диаметра сбоку был встроен негерметический отсек научной аппаратуры в виде конуса до потолка станции. В нем размещался орбитальный солнечный телескоп и другие научные приборы. Здесь же располагались три поста для работы с научно-исследовательской аппаратурой. Также в зоне большого диаметра рабочего отсека находились спальные места космонавтов, тренажеры ("бегущая дорожка" и велоэргометр), холодильники с запасом продуктов и емкости с водой.К торцевой части рабочего отсека большого диаметра примыкал агрегатный отсек. Он был выполнен в виде цилиндрической оболочки диаметром 4,15 метра и длиной 1,4 метра, соединенной через конический переходник с цилиндрической оболочкой диаметром 2,1 метра и длиной 1,8 метра. Эта часть представляла собой корпус агрегатного отсека корабля 7К-ОК ("Союз"), в котором была установлена корректирующая двигательная установка с запасами топлива. В рабочем отсеке также находились исполнительные органы системы ориентации, основные и дублирующие двигатели малой тяги, а также ряд других агрегатов и приборы. Всего на борту станции было размещено свыше 1300 приборов и агрегатов. Первоначально долговременную орбитальную станцию планировалось именовать "Зарей", но, когда она уже была на космодроме, выяснилось, что примерное значение имеет название запущенного в 1970 году первого китайского спутника, и станцию решили переименовать в "Салют". Это название и закрепилось за всеми последующими станциями данного типа. Орбитальная станция "Салют" была выведена на орбиту с космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон-К" 19 апреля 1971 года. Основным недостатком при ее выведении было неоткрытие крышки отсека научного оборудования, что ограничило выполнение целевых задач станции.Первая экспедиция на станцию (космонавты Владимир Шаталов, Алексей Елисеев и Николай Рукавишников) на космическом корабле "Союз-10" стартовала 23 апреля 1971 года. На следующей день корабль произвел стыковку со станцией, но не полностью. Из-за неисправности стыковочного узла корабля не произошла их "стяжка" до образования внутреннего герметичного перехода, и перейти экипажу на "Салют" не удалось. Пробыв в состыкованном состоянии более пяти часов, корабль удалось отстыковать от станции. Экипаж облетел "Салют", сфотографировал стыковочный узел и возвратился на Землю. В течение последующих 1,5 месяцев станция совершала полет в автоматическом режиме; проводились работы по контролю состояния и функционирования бортовых систем, поднятию орбиты, приему и обработке научной информации, а на Земле были проведены дополнительные наземные испытания стыковочных узлов и серия интенсивных тренировок космонавтов. Второй экипаж в составе Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева, стартовавший 6 июня 1971 года на корабле "Союз-11", 7 июня успешно состыковался с "Салютом". На орбите начала работать первая в мире пилотируемая орбитальная станция с первым экипажем на борту. В течение 23 суток полета космонавты провели астрофизические наблюдения, испытания в различных режимах работы бортовых систем, агрегатов и научной аппаратуры. В полете были отработаны методы и автономные средства ориентации и навигации, системы управления космическим комплексом при маневрировании на орбите. Космонавты вели визуальные наблюдения и фотографирование геолого-географических объектов земной поверхности, атмосферных образований, метеорологической обстановки. Они также провели разносторонние медико-биологические исследования. По завершении программы испытаний 29 июня космонавты перенесли научные материалы из станции в транспортный корабль, расконсервировали его системы, закрыли люки и произвели расстыковку. 30 июня 1971 года космический корабль "Союз-11" совершил посадку в заданном районе. Но на участке спуска за 30 минут до приземления произошло быстрое падение давления в спускаемом аппарате вследствие нарушения герметичности, что привело к внезапной смерти космонавтов. Анализ аварии показал, что ее причиной стало нештатное открытие пироклапанов так называемых "дыхательных отверстий", в результате чего и произошла разгерметизация спускаемого аппарата. Одним из мероприятий по исключению повторения такой ситуации для экипажа явилось введение для космонавтов скафандров на КК "Союз", в которых они и сегодня работают на участках выведения и спуска.В связи с аварией полеты экипажей на станцию не проводились, и она работала на орбите в беспилотном режиме. В это время на станции систематически проводились научно-технические исследования и контроль работы систем, агрегатов и научной аппаратуры в условиях длительного пребывания в космическом пространстве. 11 октября 1971 года были проведены заключительные операции с целью спуска "Салюта" с орбиты. В результате торможения станция перешла на траекторию спуска, вошла в плотные слои атмосферы над заданным районом акватории Тихого океана и прекратила существование. Первая долговременная орбитальная станция находилась на орбите 176 суток. Эксплуатация первой ДОС "Салют" выявила ряд ее конструктивных и технических недостатков, которые накладывали существенные ограничения на эффективность использования станции и значительно ограничивали время ее функционирования. Поэтому конструкция следующих станций была доработана и усовершенствована. В дальнейшем вывели на орбиту еще шесть долговременных орбитальных станций под названием "Салют" – "Салют-2" (1973; из-за разгерметизации не эксплуатировалась в пилотируемом режиме), "Салют-3" (1974-1975), "Салют-4" (1974-1977), "Салют-5" (1976-1977), "Салют-6" (1977-1982) и "Салют-7" (1982-1991), на которых работали советские и зарубежные космонавты. ДОС первого поколения, к которым относятся "Салют", "Салют-2", "Салют-3", "Салют-4", "Салют-5", имели только один стыковочный узел, что существенно ограничивало возможности пилотируемого полета. Орбитальные станции второго поколения ("Салют-6", "Салют-7") имели уже два стыковочных узла, что обеспечило постоянное присутствие на борту сменных экипажей и значительно расширило их возможности участия в программе исследований. Наличие двух стыковочных узлов позволило иметь на борту помимо пилотируемого корабля "Союз" транспортный корабль снабжения, доставляющий на станцию расходные материалы и необходимую аппаратуру. В случае необходимости, ко второму стыковочному узлу мог подойти еще один КК "Союз" с экипажем или корабль-спасатель.На орбитальных станциях "Салют" в космосе было проведено множество различных научных экспериментов, отработана система жизнедеятельности космонавтов. Кроме того, конструкция "Салютов" стала основой создания орбитального комплекса "Мир" и российского сегмента Международной космической станции. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цкбм, виктор пацаев, байконур (город), нпо машиностроения, справки