Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/ssha-1728927519.html
США противоречат сами себе в заявлениях по России, заявила Захарова
США противоречат сами себе в заявлениях по России, заявила Захарова
США своими заявлениями по России противоречат сами себе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:34
2021-04-19T13:54
джон салливан
мария захарова
анатолий антонов
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/135807/78/1358077844_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82c214602e735123985baed4f224327e.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. США своими заявлениями по России противоречат сами себе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."За всем стоят США, и был целый залп, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. К их сожалению, все эти заявления были, в том числе, и себе противоречащими", - сказала она в эфире Первого канала."Вы помните, как различные представители Вашингтона говорили то о взаимодействии и сотрудничестве, то о недопустимости отношений с Россией, то о проведении встреч", - отметила Захарова.Посол РФ в США Анатолий Антонов в марте был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США после того, как президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Время возвращения посла РФ в Вашингтон будет зависеть от главы государства, заявляли в Кремле.Посол США в РФ Джон Салливан дважды за последние дни провел встречи в администрации президента. Накануне, по информации источника РИА Новости, посол встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, где ему было заявлено, "что если США после слов президента Джо Байдена о намерении улучшить отношения с РФ примут новые санкции, Москва отреагирует решительно". После этого в пятницу Салливан провел еще одну встречу с Ушаковым, американскому послу были изложены ответные меры России на санкции США.Под действие очередного пакета санкций против России попали 32 физических лица и объединения. Санкции запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. МИД РФ в пятницу обнародовал ответные меры в отношении США, в их числе есть высылка такого же количества сотрудников американских дипмиссий из РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210414/zakharova-1728185729.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210419/gosduma-1728892721.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/135807/78/1358077844_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_a94dfc1cbc1484cc1fd278c4d03f9ed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джон салливан, мария захарова, анатолий антонов, россия, сша, в мире

США противоречат сами себе в заявлениях по России, заявила Захарова

13:34 19.04.2021 (обновлено: 13:54 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. США своими заявлениями по России противоречат сами себе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За всем стоят США, и был целый залп, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. К их сожалению, все эти заявления были, в том числе, и себе противоречащими", - сказала она в эфире Первого канала.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 09:46
Захарова рассказала об "удивительном заявлении" США
"Вы помните, как различные представители Вашингтона говорили то о взаимодействии и сотрудничестве, то о недопустимости отношений с Россией, то о проведении встреч", - отметила Захарова.
Посол РФ в США Анатолий Антонов в марте был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США после того, как президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Время возвращения посла РФ в Вашингтон будет зависеть от главы государства, заявляли в Кремле.
Посол США в РФ Джон Салливан дважды за последние дни провел встречи в администрации президента. Накануне, по информации источника РИА Новости, посол встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, где ему было заявлено, "что если США после слов президента Джо Байдена о намерении улучшить отношения с РФ примут новые санкции, Москва отреагирует решительно". После этого в пятницу Салливан провел еще одну встречу с Ушаковым, американскому послу были изложены ответные меры России на санкции США.
Под действие очередного пакета санкций против России попали 32 физических лица и объединения. Санкции запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. МИД РФ в пятницу обнародовал ответные меры в отношении США, в их числе есть высылка такого же количества сотрудников американских дипмиссий из РФ.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 11:06
В Госдуме раскрыли, куда США может направить свой следующий удар по РФ
 
Джон СалливанМария ЗахароваАнатолий АнтоновРоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13Ученый: космонавты будут больше облучаться на новой станции, чем на МКС
04:08Россиянам объяснили, зачем звонят "бесплатные" юристы
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
Лента новостейМолния