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США противоречат сами себе в заявлениях по России, заявила Захарова

США противоречат сами себе в заявлениях по России, заявила Захарова

США своими заявлениями по России противоречат сами себе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:34

2021-04-19T13:34

2021-04-19T13:54

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. США своими заявлениями по России противоречат сами себе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."За всем стоят США, и был целый залп, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. К их сожалению, все эти заявления были, в том числе, и себе противоречащими", - сказала она в эфире Первого канала."Вы помните, как различные представители Вашингтона говорили то о взаимодействии и сотрудничестве, то о недопустимости отношений с Россией, то о проведении встреч", - отметила Захарова.Посол РФ в США Анатолий Антонов в марте был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США после того, как президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Время возвращения посла РФ в Вашингтон будет зависеть от главы государства, заявляли в Кремле.Посол США в РФ Джон Салливан дважды за последние дни провел встречи в администрации президента. Накануне, по информации источника РИА Новости, посол встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, где ему было заявлено, "что если США после слов президента Джо Байдена о намерении улучшить отношения с РФ примут новые санкции, Москва отреагирует решительно". После этого в пятницу Салливан провел еще одну встречу с Ушаковым, американскому послу были изложены ответные меры России на санкции США.Под действие очередного пакета санкций против России попали 32 физических лица и объединения. Санкции запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. МИД РФ в пятницу обнародовал ответные меры в отношении США, в их числе есть высылка такого же количества сотрудников американских дипмиссий из РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/zakharova-1728185729.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/gosduma-1728892721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джон салливан, мария захарова, анатолий антонов, россия, сша, в мире