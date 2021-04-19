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Патрушев и Салливан обсудили подготовку встречи Путина и Байдена
Патрушев и Салливан обсудили подготовку встречи Путина и Байдена
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан обсудили ход подготовки к встрече... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T19:27
2021-04-19T21:15
россия
николай патрушев
сша
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан обсудили ход подготовки к встрече на высшем уровне, возможные направления в развитии российско-американского сотрудничества, сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ."Девятнадцатого апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор секретаря Совета Безопасности Российской Федерации с помощником президента США по национальной безопасности. Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили ход подготовки к встрече на высшем уровне, а также возможные направления в развитии российско-американского сотрудничества", - говорится в сообщении.Ранее в интервью газете "Коммерсант" Патрушев говорил, что у России и США имеется "определенный потенциал" для совместной работы по таким вопросам безопасности, как борьба с международным терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью и другими вызовами и угрозами, а также по ряду региональных тем, среди которых Сирия, ближневосточное урегулирование, ядерная проблема Корейского полуострова, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.Диалог не нужно ограничивать одними лишь официальными переговорами, отмечал Патрушев. Есть "солидный потенциал" и у так называемой "дипломатии второго трека" - контактов между научными сообществами двух стран, в сфере культуры, искусства, гуманитарного сотрудничества, говорил тогда Патрушев.
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россия, николай патрушев, сша

Патрушев и Салливан обсудили подготовку встречи Путина и Байдена

19:27 19.04.2021 (обновлено: 21:15 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан обсудили ход подготовки к встрече на высшем уровне, возможные направления в развитии российско-американского сотрудничества, сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.
"Девятнадцатого апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор секретаря Совета Безопасности Российской Федерации с помощником президента США по национальной безопасности. Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили ход подготовки к встрече на высшем уровне, а также возможные направления в развитии российско-американского сотрудничества", - говорится в сообщении.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 18:58
Патрушев заявил о недопустимости вмешательства США в дела России
Ранее в интервью газете "Коммерсант" Патрушев говорил, что у России и США имеется "определенный потенциал" для совместной работы по таким вопросам безопасности, как борьба с международным терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью и другими вызовами и угрозами, а также по ряду региональных тем, среди которых Сирия, ближневосточное урегулирование, ядерная проблема Корейского полуострова, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.
Диалог не нужно ограничивать одними лишь официальными переговорами, отмечал Патрушев. Есть "солидный потенциал" и у так называемой "дипломатии второго трека" - контактов между научными сообществами двух стран, в сфере культуры, искусства, гуманитарного сотрудничества, говорил тогда Патрушев.
 
РоссияНиколай ПатрушевСША
 
 
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