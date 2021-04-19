https://ria.ru/20210419/simferopl-1728953925.html

Симферополь смягчит график подачи воды

Симферополь смягчит график подачи воды

В Симферополе вода с 24 апреля будет подаваться с 6 утра до полуночи ежедневно, при этом город по-прежнему остается без горячего водоснабжения, сообщил глава... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:38

2021-04-19T15:38

2021-04-19T15:39

общество

россия

жкх

сергей аксенов (политик)

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. В Симферополе вода с 24 апреля будет подаваться с 6 утра до полуночи ежедневно, при этом город по-прежнему остается без горячего водоснабжения, сообщил глава республики Сергей Аксенов.На данный момент вода в дома Симферополя и двух районов подается по шесть часов в сутки, с 6 до утра и с 18 до 21 вечера."В четверг и пятницу в тестовом режиме будет запущена система водоснабжения, в результате которой в субботу Симферополь перейдет на подачу воды в режиме с 6 утра до 0.00 часов ежесуточно, без горячей воды… На данном графике у нас есть возможность держаться спокойно как минимум до конца года в худшем случае без притоков и осадков", - сказал Аксенов в видеобращении к крымчанам.По его словам, перейти на новую схему водоподачи стало возможно за счет разработки подземных источников и наколенной воды в водохранилищах, питающих город."В трех водохранилищах накоплен запас воды в 13,5 миллиона кубометров… В систему водоснабжения из подземных источников будет подаваться 110 тысяч кубометров в сутки воды", - сказал Аксенов.Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.Все новости Крыма читайте на сайте crimea.ria.ru>>

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/1727474889.html

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общество, россия, жкх, сергей аксенов (политик), симферополь