https://ria.ru/20210419/sderzhivanie-1728973639.html

В Госдуме прокомментировали план Украины по "сдерживанию России"

В Госдуме прокомментировали план Украины по "сдерживанию России"

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал "план" украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по России, отметив, что ничего нового Киев не... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:17

2021-04-19T17:17

2021-04-19T17:29

москва

киев

россия

дмитрий кулеба

руслан бальбек

украина

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал "план" украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по России, отметив, что ничего нового Киев не предложил.Ранее в понедельник Кулеба заявил, что предложил главам МИД Евросоюза пошаговый план по сдерживанию "дальнейшей эскалации со стороны РФ", основным элементом которого станет подготовка нового пакета секторальных санкций."Против России и так введены секторальные санкции, я бы даже сказал, с нами открыто вступили в конфликт по всем фронтам, даже по дипломатической линии, так что ничего нового Киев не предложил. И все же все эти потуги ни на шаг ни сдвинули наши позиции, касающиеся национальной безопасности и государственных устоев. Да, мы несём потери, в первую очередь, экономические. Но ни секторальные санкции, ни анонсированный железный занавес не изменят нашу политическую волю и наш взгляд на будущее страны", - сказал Бальбек РИА Новости.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и что РФ заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Москва не раз обращала внимание на то, что украинские власти не соблюдают минские соглашения по Донбассу.

https://ria.ru/20210419/sderzhivanie-1728971964.html

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