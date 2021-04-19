В Госдуме прокомментировали план Украины по "сдерживанию России"
17:17 19.04.2021 (обновлено: 17:29 19.04.2021)
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал "план" украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по России, отметив, что ничего нового Киев не предложил.
Ранее в понедельник Кулеба заявил, что предложил главам МИД Евросоюза пошаговый план по сдерживанию "дальнейшей эскалации со стороны РФ", основным элементом которого станет подготовка нового пакета секторальных санкций.
"Против России и так введены секторальные санкции, я бы даже сказал, с нами открыто вступили в конфликт по всем фронтам, даже по дипломатической линии, так что ничего нового Киев не предложил. И все же все эти потуги ни на шаг ни сдвинули наши позиции, касающиеся национальной безопасности и государственных устоев. Да, мы несём потери, в первую очередь, экономические. Но ни секторальные санкции, ни анонсированный железный занавес не изменят нашу политическую волю и наш взгляд на будущее страны", - сказал Бальбек РИА Новости.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и что РФ заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Москва не раз обращала внимание на то, что украинские власти не соблюдают минские соглашения по Донбассу.